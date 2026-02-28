В одном из городов Казахстана выявлен случай сибирской язвы: заражение связывают с мясом с рынка

В Шымкенте у 75-летнего мужчины подтверждён диагноз «сибирская язва». По предварительным данным, заражение могло произойти после употребления мяса, приобретённого на рынке, передает Lada.kz со ссылкой на Alma TV.

Фото: Pixabay

Предварительная версия заражения

По информации издания, в Шымкент зарегистрирован случай сибирской язвы у 75-летнего жителя города.

Согласно предварительным данным, мужчина мог заразиться после употребления мяса, купленного на одном из городских рынков. Позднее стало известно, что продукцию в торговые точки поставил один из фермеров. Он забил шесть голов крупного рогатого скота, после чего реализовал мясо через торговые центры города.

Проверки и возможные нарушения

Сообщается, что владелец хозяйства не допускает представителей уполномоченных органов к проверке принадлежащей ему откормочной площадки. В настоящее время специалисты выясняют возможные пути распространения инфекции и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Состояние пациента и комментарий медиков

Пациент госпитализирован и находится под постоянным наблюдением врачей. В управлении здравоохранения Шымкента сообщили, что с момента поступления в стационар мужчина прошёл полный комплекс обследований, включая необходимые лабораторные и инструментальные исследования. По их результатам диагноз инфекционного заболевания был подтверждён.

Лечение проводится в соответствии с утверждённым клиническим протоколом.