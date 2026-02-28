18+
28.02.2026, 18:59

В Туркестанской области автоледи за час совершила два наезда на детей

Новости Казахстана

В Сайрамском районе Туркестанской области женщина на автомобиле сбила двух несовершеннолетних пешеходов, пытаясь скрыться с места происшествия. Автоледи задержана, а пострадавшие дети госпитализированы, передает Lada.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщается, полиция Сайрамского района возбудила уголовное дело по факту наезда на двух несовершеннолетних пешеходов в селе Аксукент.

По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем марки Changan, совершила наезд на одного из детей на одной из улиц. После этого она попыталась скрыться, однако на другой улице допустила наезд на второго школьника.

Пострадавшие дети были доставлены в медицинские учреждения. Один из них после осмотра был отпущен домой, уточняет издание.

Автоледи задержана, в отношении неё избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время следственные органы проводят все необходимые действия. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели и собираются другие доказательства для установления всех обстоятельств происшествия.

