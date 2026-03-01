Казахстанцы смогут получить свидетельство об окончании автошколы в режиме онлайн

Министерством внутренних дел Казахстана разработана информационная система «Автошкола». Свидетельства об окончании курсов обучения в автошколе переведены в электронный формат. Для чего это нужно – в материале Lada.kz .

Фото: Pixabay

Правилами подготовки водителей транспортных средств предусмотрены ведение учета автошкол и регистрация учебных групп в информационной системе. Для этих целей министерством внутренних дел разработана информационная система «Автошкола».

Свидетельства об окончании курсов обучения в автошколе переведены в электронный формат. Таким образом, исключены факты выдачи свидетельств в короткие сроки без прохождения обучения, а также их подделка, - сообщает Polisia.kz.

Отмечается, что ИС «Автошкола» является государственной информационной системой, состоящей на балансе МВД.

Интеграционный сервис ИС «Автошкола», опубликованный на платформе Smart Bridge, является общедоступным. В настоящее время к ИС «Автошкола» через портал Smart Bridge подключена негосударственная информационная система «Avtomektep.kz», принадлежащая профессиональному объединению «CarLife». Подключение реализовано в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации «Электронного правительства».

Вместе с тем в сети интернет и социальных сетях гражданам предлагается пройти ускоренные онлайн-курсы по подготовке водителей.