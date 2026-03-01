18+
01.03.2026, 09:01

Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Новости Казахстана 0 338

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото Акорды
Фото Акорды

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот праздник олицетворяет идущие из глубины веков ценности нашего народа – взаимное уважение, милосердие, солидарность. Благодарность во все времена служила нравственной основой казахстанского общества, укрепляя доверие и единство. Быть благодарным к окружающим тебя людям – это значит быть готовым прийти к ним на помощь в трудное время, оказать им духовную поддержку. В это неспокойное время такая традиция особенно важна.

В этот день мы выражаем признательность старшему поколению, которое сохранило страну в годы тяжелых испытаний и передало нам богатое наследие. Мы благодарим педагогов, врачей, работников культуры, предпринимателей, представителей рабочих профессий, полицейских, пожарных, спасателей и всех, кто своим честным трудом вносит весомую лепту в развитие страны.

Особые слова благодарности адресую молодежи, волонтерам. Активная гражданская позиция, стремление приносить пользу обществу, готовность помогать нуждающимся являются ярким проявлением Созидательного и Ответственного патриотизма.

Казахстан вступил в период исторической по своему масштабу трансформации. Проект новой народной Конституции, представленный на республиканский референдум, призван усилить систему защиты прав человека, повысить эффективность и ответственность институтов власти, укрепить нашу священную Независимость и Суверенитет. Новая Конституция — это прочная основа нашего будущего, которую мы закладываем вместе.

День благодарности напоминает нам, что судьба страны находится в руках каждого гражданина, поскольку успех намеченных преобразований зависит от нашей сплоченности, зрелости и осознанной гражданской позиции. Опираясь на принципы закона и порядка, солидарности, единства и уважения к традициям, мы сможем построить Сильный, Справедливый, Чистый, Прогрессивный Казахстан.

Убежден, что, укрепляя согласие и взаимное доверие, мы достигнем новых высот во имя процветания нашей Родины – Республики Казахстан.

Желаю всем соотечественникам благополучия и успехов!" — сказал Глава государства.

0
1
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

