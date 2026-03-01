18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.03.2026, 11:45

В аэропорту Астаны предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов

Новости Казахстана 0 378

Международный аэропорт Астаны сообщил о возможных корректировках расписания ряда рейсов в ближайшие месяцы. Это связано с текущей обстановкой в отдельных регионах и плановыми работами на взлётно‑посадочной полосе. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию о рейсах, передаёт  Lada.kz  со сылкой на Tengri Travel.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В аэропорту Астаны могут быть изменения в расписании отдельных авиарейсов из‑за объективных факторов, сообщили в пресс‑службе воздушной гавани. Основной причиной такой корректировки называется изменяющаяся обстановка в ряде регионов Ближнего Востока, через которые следуют маршруты некоторых международных перелётов. Это может привести к смещению времени вылетов и прилётов по отдельным направлениям.

Рекомендации пассажирам

Пассажирам, планирующим путешествия из столицы Казахстана весной и в ближайшие месяцы, советуют заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпаний. Это поможет избежать неудобств при прибытии в аэропорт и ожидании перелёта. Представители аэропорта подчёркивают, что находятся в постоянном взаимодействии с перевозчиками и продолжают мониторинг ситуации для обеспечения безопасности полётов и минимизации возможных задержек.

Плановые работы на ВПП и их влияние

Ранее аэропорт Астаны уведомлял о плановых работах на взлётно‑посадочной полосе, которые запланированы на период с 15 апреля по 31 мая 2026 года. В эти дни с 10:00 до 18:00 по местному времени полоса будет закрыта, что также может повлиять на расписание как внутренних, так и международных рейсов, выполняемых в дневное время. При этом аэродром будет продолжать принимать и отправлять самолёты до 10:00 и после 18:00, а также ночью.

Расширение и корректировка маршрутной сети

Перемены в расписании могут быть связаны не только с техническими работами на полосе, но и с изменениями в международной обстановке. В частности, авиакомпании продолжают корректировать графики полётов в зависимости от закрытий воздушного пространства в отдельных странах и изменения спроса. Такие решения принимаются перевозчиками совместно с аэропортами, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и соответствие международным требованиям.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями статуса рейсов, особенно тем, кто планирует перелёты в период весны и раннего лета 2026 года. Актуальную информацию можно получить на сайте авиакомпании, через центр бронирования или в службе поддержки перевозчика.

