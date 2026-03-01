Какую пенсию будут получать казахстанцы, которые нигде не работали

В Казахстане люди, которые официально никогда не работали и не имеют пенсионных отчислений, всё равно могут рассчитывать на государственную выплату после достижения пенсионного возраста. Пенсионная система предусматривает базовый уровень выплат, который назначается независимо от стажа. Эксперты объясняют, каким будет размер такой пенсии и от чего он зависит, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото pixabay.com

Виды пенсионных выплат

Пенсионная система Казахстана состоит из нескольких уровней: накопительной, солидарной и базовой. Накопительная пенсия формируется за счёт индивидуальных пенсионных взносов гражданина и инвестиционного дохода на эти средства. Если человек никогда официально не работал и не делал пенсионных отчислений, накопительные выплаты ему не назначаются.

Солидарная пенсия также не положена тем, у кого отсутствует трудовой стаж до 1 января 1998 года. Этот вид пенсии зависит от участия в общей системе распределения в период до указанной даты, а также от внесённых отчислений работодателем и работником после неё.

Базовая пенсия — минимальная выплата

В случае отсутствия официальной занятости и пенсионных взносов гражданину назначается только базовая пенсия. Её получают все, кто достиг пенсионного возраста, вне зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

В 2026 году минимальный размер базовой пенсии установлен в размере 70 % от прожиточного минимума, что составляет 35 596 тенге. Такой размер положен тем, кто не имеет стажа участия в системе.

Как стаж влияет на размер выплаты

Размер базовой пенсии увеличивается при наличии стажа участия в пенсионной системе. За каждый год стажа, превышающий 10 лет, выплата увеличивается на 2 %. В случае полного отсутствия стажа назначается минимальный предусмотренный законодательством размер.

Общие тенденции по пенсиям в стране

Базовые и солидарные пенсии в Казахстане ежегодно индексируются. С 1 января 2026 года их размеры были проиндексированы на 10 % в соответствии с законом о республиканском бюджете. Средний размер совокупной пенсии в стране по итогам 2025 года составил 143 143 тенге, включая солидарную и базовую части.

Что это означает для граждан

Даже у тех, кто никогда не работал официально, будет минимальная государственная поддержка в виде базовой пенсионной выплаты по достижении пенсионного возраста. Однако для получения более высокой суммы необходимо иметь стаж работы или пенсионные накопления.