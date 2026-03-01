Почему мобильные переводы в Казахстане стали опасными

Ошибочные переводы — явление гораздо более распространенное, чем кажется. Достаточно одной неверной цифры в номере карты или телефона, чтобы деньги оказались у чужого человека. В такой ситуации важно действовать спокойно, последовательно и строго по закону, чтобы не усугубить проблему. Корреспондент агентства Kazinform разобрал, какие шаги помогут вернуть средства и обезопасить себя от мошенников, сообщает Lada.kz.

Фото: vbr.ru

Если вы отправили деньги не тому человеку

Первое правило — сохранять доказательства операции. Сразу после перевода необходимо зафиксировать дату, сумму и реквизиты получателя: чек или скриншот станут главным подтверждением вашей просьбы о возврате средств. Паника здесь ни к чему, а скорость реагирования играет ключевую роль.

Следующий шаг — попытка связаться с получателем. Важно объяснить ситуацию спокойно и корректно. В большинстве случаев мгновенные переводы отменить через банк нельзя: средства уже поступили на чужой счет. Поэтому вернуть их можно лишь при согласии получателя.

Если человек согласен вернуть деньги, перевод осуществляется обратно на ваш счет. В случае отказа или игнорирования обращения следует обратиться в банк. Финансовая организация уведомит получателя о запросе возврата. При дальнейшем отказе вопрос решается через суд как спор о неосновательном обогащении. Такая обязанность закреплена в статье 953 Гражданского кодекса Республики Казахстан. В законе отмечается, что неосновательное обогащение может происходить и по вине третьих лиц, например, при ошибочном вручении перевода однофамильцу.

Если деньги пришли вам по ошибке

Получение чужих средств также требует осторожности. Иногда это честная ошибка, но не редко — ловкая схема мошенников. Злоумышленники могут звонить, давить на жалость и просить «перевести деньги обратно» на другой счет, создавая иллюзию срочности и доверия.

Главное — не делать перевод по устной просьбе. Национальный банк Казахстана рекомендует обращаться напрямую в банк и оформлять возврат официально, чтобы исключить риск участия в мошеннической цепочке. В пресс-службе регулятора подчеркивают: если есть сомнения, нужно обратиться в отделение банка и, при необходимости, в правоохранительные органы.

Правильная реакция — проверять поступление средств через приложение и уведомлять звонящего, что возврат возможен только через официальную процедуру банка. Если человек действительно ошибся, он согласится на такой порядок. Если начинается давление или угрозы — скорее всего, это мошенники.

Почему нельзя просто отправить деньги обратно

Прямой перевод может обернуться участием в схеме злоумышленников. Чужие счета часто используют как транзитные, и деньги могут уйти дальше, а вопросы со стороны правоохранителей уже будут к вам. Именно поэтому банки и регуляторы настоятельно советуют решать вопрос возврата исключительно через официальные каналы.

Возврат ошибочного перевода возможен только с согласия получателя. Если согласия нет, единственный законный путь — судебное разбирательство. Например, на сайте одного из банков указана стандартная процедура: в приложении нужно выбрать квитанцию перевода за последний месяц, нажать «Запросить отмену», после чего получатель имеет 7 дней на согласие. В случае с картой ребенка заявление подается только в отделении банка.

Регуляторы также напоминают о базовых правилах цифровой безопасности: никогда не сообщайте коды из SMS, данные карты или пароли, даже если звонящий утверждает, что является сотрудником банка или пострадавшим отправителем. Это простое, но критически важное правило позволяет избежать вовлечения в мошеннические схемы.