Температура воды в Каспийском море
01.03.2026, 16:20

В Казахстане миллионы предпринимателей автоматически переведены на более высокие налоги

Новости Казахстана 0 404

С 1 марта 2026 года в Казахстане произошёл массовый автоматический перевод предпринимателей на общеустановленный налоговый режим. Решение связано с окончанием срока подачи уведомлений о выборе налогового режима — предприниматели, которые не определились с формой налогообложения, теперь автоматически попадают под общий порядок, что может существенно увеличить налоговую нагрузку, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Срок подачи уведомлений завершён

Все предприниматели должны были до 28 февраля 2026 года определиться с налоговым режимом и подать соответствующее уведомление в налоговые органы. Те, кто не успел или по каким-либо причинам не отправил уведомление, с 1 марта автоматически переведены на общий налоговый режим. Такой шаг налоговых органов связан с необходимостью упорядочить систему администрирования налогов и снизить риски неполного учёта доходов предпринимателей.

Общий режим действует задним числом

Важно отметить, что перевод на общеустановленный порядок носит ретроактивный характер. Это означает, что налоговые обязательства предпринимателей будут пересчитаны с 1 января 2026 года. Для многих это может означать резкое увеличение налоговой нагрузки, так как общая ставка выше, чем в специальных режимах. Перерасчёт автоматически отражается в системе налогового контроля, что может вызвать неожиданности у бизнесменов, не следивших за сроками уведомления.

Как проверить свой статус и исправить ситуацию

Предпринимателям настоятельно рекомендуется проверить текущий налоговый статус через «Кабинет налогоплательщика» или приложение e-Salyq Business. В случае обнаружения несоответствий или ошибок следует незамедлительно обратиться в управление государственных доходов для разъяснений и возможной корректировки. Специалисты советуют не откладывать этот процесс, чтобы избежать дополнительных штрафов и пеней.

Доступные налоговые режимы в Казахстане

Система налогообложения в Казахстане предусматривает несколько вариантов: общеустановленный порядок и специальные режимы. Среди последних — упрощённая декларация для малого бизнеса, режим для самозанятых граждан и налоговый режим для крестьянских хозяйств. Каждый из этих режимов отличается ставками и порядком расчёта налогов, поэтому своевременный выбор может значительно повлиять на финансовую нагрузку предпринимателя.

Итог

Автоматический переход на общий налоговый режим подчёркивает важность соблюдения сроков и внимательного отношения к уведомлениям налоговых органов. Предпринимателям, не определившимся с режимом, теперь придётся платить по более высокой ставке за весь год, а своевременная проверка статуса и консультации со специалистами помогут избежать неприятных финансовых сюрпризов.

