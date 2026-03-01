Штормовое предупреждение в Казахстане: прогноз по областям и советы для жителей

Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение на 2 марта 2026 года для Астаны, Алматы, Шымкента и 14 областей Казахстана. Ожидаются снегопады, метель, гололед, туман и сильный ветер. Метеорологи дают рекомендации для безопасного передвижения и минимизации рисков в условиях непогоды, передаёт Lada.kz.
Штормовое предупреждение распространяется на:
Столица Астана — снег, метель, порывы ветра до 15–20 м/с.
Алматы — туман, гололед, снегопады, слабые метели.
Шымкент — снег, усиление ветра, гололедица.
Северные области (Северо-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская) — снег, метель, сильный ветер, гололед.
Центральные области (Карагандинская, Жамбылская, Кызылординская) — снегопады и порывы ветра до 15 м/с.
Южные и западные области (Алматинская, Актюбинская, Мангистауская, Атырауская и другие) — туман, метель, гололед, локальные снегопады.
Метеорологи предупреждают о следующих рисках:
Гололедица на дорогах и тротуарах — повышает вероятность ДТП и падений.
Сильный ветер — может обрушивать деревья и слабые конструкции.
Снегопады и метель — снижают видимость, затрудняют движение транспорта.
Туман — ухудшает ориентацию на дорогах и при прогулках.
Снижайте скорость и держите дистанцию.
Используйте зимние шины и проверяйте тормоза.
Избегайте поездок без необходимости, особенно ночью и в отдалённые районы.
Будьте внимательны на мостах, подъёмах и спусках, где скользко сильнее.
Ходите по тротуарам и пешеходным зонам с нескользящей обувью.
Будьте осторожны при переходе улицы и на остановках общественного транспорта.
При сильном ветре держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и слабых конструкций.
Следите за прогнозами и оперативными сообщениями метеослужб.
