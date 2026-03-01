Штормовое предупреждение в Казахстане: прогноз по областям и советы для жителей

Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение на 2 марта 2026 года для Астаны, Алматы, Шымкента и 14 областей Казахстана. Ожидаются снегопады, метель, гололед, туман и сильный ветер. Метеорологи дают рекомендации для безопасного передвижения и минимизации рисков в условиях непогоды, передаёт Lada.kz.