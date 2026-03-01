18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.03.2026, 17:35

Штормовое предупреждение в Казахстане: прогноз по областям и советы для жителей

Новости Казахстана 0 364

Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение на 2 марта 2026 года для Астаны, Алматы, Шымкента и 14 областей Казахстана. Ожидаются снегопады, метель, гололед, туман и сильный ветер. Метеорологи дают рекомендации для безопасного передвижения и минимизации рисков в условиях непогоды, передаёт Lada.kz. 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Штормовое предупреждение распространяется на:

  • Столица Астана — снег, метель, порывы ветра до 15–20 м/с.

  • Алматы — туман, гололед, снегопады, слабые метели.

  • Шымкент — снег, усиление ветра, гололедица.

  • Северные области (Северо-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская) — снег, метель, сильный ветер, гололед.

  • Центральные области (Карагандинская, Жамбылская, Кызылординская) — снегопады и порывы ветра до 15 м/с.

  • Южные и западные области (Алматинская, Актюбинская, Мангистауская, Атырауская и другие) — туман, метель, гололед, локальные снегопады.

Основные опасности

Метеорологи предупреждают о следующих рисках:

  • Гололедица на дорогах и тротуарах — повышает вероятность ДТП и падений.

  • Сильный ветер — может обрушивать деревья и слабые конструкции.

  • Снегопады и метель — снижают видимость, затрудняют движение транспорта.

  • Туман — ухудшает ориентацию на дорогах и при прогулках.

Советы для водителей

  • Снижайте скорость и держите дистанцию.

  • Используйте зимние шины и проверяйте тормоза.

  • Избегайте поездок без необходимости, особенно ночью и в отдалённые районы.

  • Будьте внимательны на мостах, подъёмах и спусках, где скользко сильнее.

Советы для пешеходов и жителей

  • Ходите по тротуарам и пешеходным зонам с нескользящей обувью.

  • Будьте осторожны при переходе улицы и на остановках общественного транспорта.

  • При сильном ветре держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и слабых конструкций.

  • Следите за прогнозами и оперативными сообщениями метеослужб.

