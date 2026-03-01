Акиматы Казахстана получили “суперсилу”: новый порядок штрафов с марта

С 1 марта 2026 года акиматы крупнейших городов и регионов Казахстана смогут самостоятельно накладывать штрафы на граждан за нарушение правил благоустройства и загрязнение общественных пространств. Это означает, что органы местного самоуправления больше не будут зависеть от полиции для фиксации подобных нарушений, сообщает Lada.kz.

Фото: profile.ru

Новые полномочия акиматов

Речь идет о городах Астана, Алматы, Шымкент, а также обо всех областях страны. Закон, вступивший в силу в этом месяце, наделяет акиматы правом составлять административные протоколы за мусор, нарушение правил содержания придомовых территорий и общедоступных пространств. Эти меры закреплены в статьях 434-2 и 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Ранее зафиксировать и наказать нарушителей могли исключительно органы внутренних дел. Теперь же муниципальные службы смогут действовать оперативно, реагируя на нарушения в реальном времени.

Ожидаемые изменения для граждан и городских служб

Эксперты отмечают, что новые полномочия позволят повысить эффективность борьбы с бытовыми правонарушениями. Горожане смогут столкнуться с контролем за чистотой улиц и дворов без участия полиции, а муниципальные службы получат возможность самостоятельно организовывать рейды, фиксировать нарушения и выписывать штрафы.

Предполагается, что это нововведение ускорит процесс привлечения к ответственности, снизит нагрузку на полицию и улучшит общее состояние благоустройства в городах. При этом гражданам рекомендуется быть внимательными к соблюдению правил содержания своих дворов, территорий и мест общественного пользования, чтобы избежать административных взысканий.

Почему это важно

Введение возможности штрафовать без участия полиции — часть более широкой программы по улучшению городской среды и повышению ответственности граждан за чистоту и порядок. Аналитики считают, что такие меры помогут не только снизить уровень бытового загрязнения, но и стимулируют жителей быть более внимательными к состоянию своих районов и городских пространств.