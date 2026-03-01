В Казахстане застройщики заплатили 1,5 миллиарда за привычку строить «на авось»

В Казахстане застройщики столкнулись с беспрецедентными финансовыми санкциями: сумма штрафов за прошлый год превысила 1,5 миллиарда тенге. Такие данные озвучили в Министерстве промышленности и инфраструктурного развития, подчеркнув, что меры носили системный и предупредительный характер, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
На территории страны было проведено свыше 3 тысяч внеплановых проверок строительных объектов. Это говорит о том, что государственные органы усилили контроль за соблюдением норм строительства и эксплуатационной безопасности. Всего за этот период было рассмотрено около 4,9 тысячи административных дел, что привело к взысканию 1,59 миллиарда тенге штрафов.
По словам представителей министерства, чаще всего нарушения связаны с возведением объектов без утвержденного проекта или без прохождения необходимой экспертизы. Особое внимание контролирующих органов уделялось строительству жилых домов, где пренебрежение нормами может напрямую угрожать безопасности жителей.
Строительный кодекс Казахстана строго регламентирует участие государственных органов при приёмке объектов. Это касается как Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК), так и органов гражданской защиты. С момента принятия новых норм застройщики обязаны получать официальное заключение о готовности объекта к эксплуатации.
Кроме того, увеличен гарантийный срок использования зданий: теперь он составляет пять лет для большинства объектов и десять лет для ответственных конструкций, что должно стимулировать компании уделять больше внимания качеству строительства.
Контроль за соблюдением строительных норм возложен также на акиматы регионов. Согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной, строительной деятельности в Республике Казахстан», местные органы власти вправе осуществлять надзор за качеством объектов и принимать меры к нарушителям в пределах своей подведомственной территории. Такой подход позволяет держать ситуацию под контролем даже в удалённых регионах и стимулирует застройщиков к соблюдению законодательства.
Эксперты отмечают, что крупные штрафы и ужесточение контроля могут стать важным сигналом для всего строительного рынка страны: пренебрежение нормами теперь дорого обходится не только с точки зрения репутации, но и финансово.
