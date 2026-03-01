В Казахстане застройщики заплатили 1,5 миллиарда за привычку строить «на авось»

В Казахстане застройщики столкнулись с беспрецедентными финансовыми санкциями: сумма штрафов за прошлый год превысила 1,5 миллиарда тенге. Такие данные озвучили в Министерстве промышленности и инфраструктурного развития, подчеркнув, что меры носили системный и предупредительный характер, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Масштаб проверок и жесткость наказаний

На территории страны было проведено свыше 3 тысяч внеплановых проверок строительных объектов. Это говорит о том, что государственные органы усилили контроль за соблюдением норм строительства и эксплуатационной безопасности. Всего за этот период было рассмотрено около 4,9 тысячи административных дел, что привело к взысканию 1,59 миллиарда тенге штрафов.

По словам представителей министерства, чаще всего нарушения связаны с возведением объектов без утвержденного проекта или без прохождения необходимой экспертизы. Особое внимание контролирующих органов уделялось строительству жилых домов, где пренебрежение нормами может напрямую угрожать безопасности жителей.

Новые требования и гарантии безопасности

Строительный кодекс Казахстана строго регламентирует участие государственных органов при приёмке объектов. Это касается как Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК), так и органов гражданской защиты. С момента принятия новых норм застройщики обязаны получать официальное заключение о готовности объекта к эксплуатации.

Кроме того, увеличен гарантийный срок использования зданий: теперь он составляет пять лет для большинства объектов и десять лет для ответственных конструкций, что должно стимулировать компании уделять больше внимания качеству строительства.

Роль акиматов и местного контроля

Контроль за соблюдением строительных норм возложен также на акиматы регионов. Согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной, строительной деятельности в Республике Казахстан», местные органы власти вправе осуществлять надзор за качеством объектов и принимать меры к нарушителям в пределах своей подведомственной территории. Такой подход позволяет держать ситуацию под контролем даже в удалённых регионах и стимулирует застройщиков к соблюдению законодательства.

Эксперты отмечают, что крупные штрафы и ужесточение контроля могут стать важным сигналом для всего строительного рынка страны: пренебрежение нормами теперь дорого обходится не только с точки зрения репутации, но и финансово.