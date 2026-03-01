МИД Казахстана собирает данные о соотечественниках на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Казахстана усилило работу по сбору информации о гражданах страны, находящихся в зоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Загранучреждения республики работают в усиленном режиме, созданы экстренные линии связи и оперативные чаты для связи с казахстанцами. Пока официально не поступало сведений о пострадавших гражданах РК в регионе, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Министерство иностранных дел Казахстана продолжает сбор данных о количестве граждан РК, которые находятся на территории стран, где в настоящее время обострилась ситуация безопасности. Ведомство отмечает, что точное количество казахстанцев, в том числе тех, кто находится в транзитных зонах, назвать затруднительно. Заграничные дипломатические учреждения Казахстана переведены на усиленный режим работы в связи с текущей обстановкой.

Создание каналов связи

При дипломатических представительствах Республики Казахстан в странах региона созданы оперативные чаты в мессенджерах, где соотечественники могут получить ответы на вопросы и актуальную информацию о ситуации, а также рекомендации по действиям. Открыты линии экстренной связи, через которые граждане могут связаться с представителями МИД и получить помощь в кризисных ситуациях.

Консульская помощь и логистика

Сотрудники диппредставительств совместно с туристическими компаниями оказывают содействие казахстанцам, которые находятся в аэропортах и транзитных зонах на пути следования. В ведомстве прорабатываются возможные меры и маршруты по вывозу граждан РК из зон эскалации в случае необходимости. Дополнительные разъяснения планируется предоставлять через официальные ресурсы МИД и загранучреждений, а также посредством мобильных приложений для путешественников.

Рекомендации для граждан

Казахстанцев призывают сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска и внимательно следить за обновлениями официальных сообщений Министерства иностранных дел и диппредставительств республики. Напоминают также о необходимости учитывать меры личной безопасности в условиях обострения обстановки в регионе.

Информация о пострадавших

На текущий момент ведомство официально сообщает, что сведений о пострадавших гражданах Республики Казахстан в зоне обострившегося конфликта не поступало, однако работу по уточнению информации продолжают.