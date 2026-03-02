Kaspi.kz запустил экстренные выплаты казахстанцам, застрявшим на Ближнем Востоке

Kaspi.kz объявил о запуске программы материальной поддержки для клиентов, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом. Речь идет о казахстанцах, которые приобрели туры или авиабилеты через сервис Kaspi Travel и в настоящее время находятся в странах Ближнего Востока, включая транзитных пассажиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: Depositphotos

На фоне нестабильной обстановки в регионе компания приняла решение о прямых ежедневных выплатах тем, кто вынужденно задержался за границей.

Кому предназначена помощь

Программа распространяется на клиентов, которые оформили поездку через сервис Kaspi Travel — как полноценные туристические пакеты, так и авиабилеты «туда-обратно». Поддержка касается граждан, находящихся непосредственно в странах Ближнего Востока либо оказавшихся там при пересадке.

Таким образом, помощь рассчитана на тех, кто физически не может вовремя покинуть регион по причинам, не зависящим от них, и вынужден нести дополнительные расходы на проживание и питание.

Сколько выплатят и как будут начисляться средства

Компания установила фиксированный размер суточной финансовой поддержки.

Взрослым клиентам предусмотрена выплата до 35 000 тенге в сутки на человека. Для детей размер ежедневной помощи составляет до 15 000 тенге.

Деньги будут поступать на карты Kaspi Gold ежедневно в течение всего периода вынужденного пребывания в регионе. Это означает, что клиенты смогут оперативно использовать средства для покрытия текущих расходов — оплаты проживания, питания и других необходимых услуг.

В компании подчеркивают, что начисления будут производиться на протяжении всего времени, пока сохраняются обстоятельства, препятствующие возвращению.

Связь с клиентами и рекомендации

В официальном заявлении отмечается, что Kaspi.kz поддерживает постоянную коммуникацию с клиентами и предпринимает необходимые меры для их сопровождения. Компания информирует пользователей о порядке получения выплат и продолжает мониторить ситуацию.

Казахстанцам, находящимся в зоне повышенных рисков, рекомендовано соблюдать меры предосторожности: оставаться в безопасных местах, поддерживать контакт с посольствами и консульствами Республики Казахстан, а также строго следовать официальным инструкциям государственных органов.

Контекст ситуации

Решение о запуске программы поддержки принято на фоне осложнения обстановки на Ближнем Востоке, что повлекло за собой перебои в авиасообщении и сложности с возвращением туристов. В этих условиях дополнительные расходы для граждан становятся неизбежными, и финансовая компенсация частично снижает нагрузку на семьи.

Таким образом, инициатива Kaspi.kz стала одной из оперативных мер со стороны бизнеса, направленных на поддержку казахстанцев за рубежом в период нестабильности.