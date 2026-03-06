Массовая чистка: 70 тысяч казахстанских таксистов стали безработными из-за новых правил

В Казахстане резко ужесточается контроль над рынком онлайн-такси. Уже более 70 тысяч автомобилей с правым рулем лишились доступа к популярным сервисам такси, таким как Яндекс Go и inDrive . Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в ответ на депутатский запрос , подчеркнув, что меры являются частью системного перехода отрасли к более строгим стандартам безопасности и контроля, сообщает Lada.kz.

Фото: depositphotos.com

Меморандум о «праворульных» и первые шаги реформы

В 2024 году Министерство внутренних дел Республики Казахстан совместно с Министерством транспорта и агрегаторами такси подписало меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает постепенное исключение автомобилей с правым рулем из служб такси. Это решение обусловлено как соображениями безопасности пассажиров, так и необходимостью стандартизации транспортных средств, используемых в коммерческих перевозках.

По словам Скляра, меры направлены на создание «единых правил игры» для всех участников рынка, а также на повышение прозрачности работы агрегаторов и контроля за водителями.

Законодательные новшества: что изменится

Правительство также разрабатывает ряд законодательных поправок, которые могут значительно ужесточить правила работы такси:

Запрет на использование автомобилей с правым рулем при перевозке пассажиров, что напрямую затрагивает десятки тысяч водителей.

Обязательный контроль режима труда и отдыха водителей, особенно при междугородных перевозках, чтобы снизить риск аварий.

Введение ответственности агрегаторов за соблюдение перевозчиками действующего законодательства, что создаст дополнительные стимулы для контроля качества услуг.

Эти меры направлены на повышение безопасности пассажиров и снижение рисков, связанных с усталостью водителей и эксплуатацией транспорта, не соответствующего национальным стандартам.

Усиление контроля: новые механизмы и технологии

В правительстве рассматривают дополнительные меры регулирования, которые позволят усилить контроль над рынком такси. В числе обсуждаемых инициатив:

Обмен информацией между государственными органами и агрегаторами для своевременного выявления нарушителей.

Возможность блокировки аккаунтов водителей, нарушающих правила, непосредственно в приложениях.

Проведение регулярных проверок автомобилей и водителей на наличие ограничений или нарушений законодательства.

Внедрение систем мониторинга усталости водителей и контроля за соблюдением режима труда и отдыха.

Ограничение числа водителей при оформлении страховых полисов, что повысит безопасность пассажирских перевозок.

Скляр отметил, что эти меры позволят сформировать «новую культуру онлайн-такси», где ключевыми приоритетами станут безопасность и ответственность участников рынка.

Переход к новым стандартам

Таким образом, рынок онлайн-такси в Казахстане переживает масштабную трансформацию. Исключение праворульных автомобилей и усиление контроля за водителями и агрегаторами демонстрируют стремление государства создать безопасную и прозрачную систему перевозок.

По мнению экспертов, это решение может вызвать краткосрочные неудобства для водителей, однако долгосрочно повысит доверие пассажиров к сервисам такси и снизит количество аварий и нарушений.