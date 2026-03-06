18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.03.2026, 20:43

Массовая чистка: 70 тысяч казахстанских таксистов стали безработными из-за новых правил

Новости Казахстана 0 1 502

В Казахстане резко ужесточается контроль над рынком онлайн-такси. Уже более 70 тысяч автомобилей с правым рулем лишились доступа к популярным сервисам такси, таким как Яндекс Go и inDrive. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в ответ на депутатский запрос, подчеркнув, что меры являются частью системного перехода отрасли к более строгим стандартам безопасности и контроля, сообщает Lada.kz. 

Фото: depositphotos.com
Меморандум о «праворульных» и первые шаги реформы

В 2024 году Министерство внутренних дел Республики Казахстан совместно с Министерством транспорта и агрегаторами такси подписало меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает постепенное исключение автомобилей с правым рулем из служб такси. Это решение обусловлено как соображениями безопасности пассажиров, так и необходимостью стандартизации транспортных средств, используемых в коммерческих перевозках.

По словам Скляра, меры направлены на создание «единых правил игры» для всех участников рынка, а также на повышение прозрачности работы агрегаторов и контроля за водителями.

Законодательные новшества: что изменится

Правительство также разрабатывает ряд законодательных поправок, которые могут значительно ужесточить правила работы такси:

  • Запрет на использование автомобилей с правым рулем при перевозке пассажиров, что напрямую затрагивает десятки тысяч водителей.

  • Обязательный контроль режима труда и отдыха водителей, особенно при междугородных перевозках, чтобы снизить риск аварий.

  • Введение ответственности агрегаторов за соблюдение перевозчиками действующего законодательства, что создаст дополнительные стимулы для контроля качества услуг.

Эти меры направлены на повышение безопасности пассажиров и снижение рисков, связанных с усталостью водителей и эксплуатацией транспорта, не соответствующего национальным стандартам.

Усиление контроля: новые механизмы и технологии

В правительстве рассматривают дополнительные меры регулирования, которые позволят усилить контроль над рынком такси. В числе обсуждаемых инициатив:

  • Обмен информацией между государственными органами и агрегаторами для своевременного выявления нарушителей.

  • Возможность блокировки аккаунтов водителей, нарушающих правила, непосредственно в приложениях.

  • Проведение регулярных проверок автомобилей и водителей на наличие ограничений или нарушений законодательства.

  • Внедрение систем мониторинга усталости водителей и контроля за соблюдением режима труда и отдыха.

  • Ограничение числа водителей при оформлении страховых полисов, что повысит безопасность пассажирских перевозок.

Скляр отметил, что эти меры позволят сформировать «новую культуру онлайн-такси», где ключевыми приоритетами станут безопасность и ответственность участников рынка.

Переход к новым стандартам

Таким образом, рынок онлайн-такси в Казахстане переживает масштабную трансформацию. Исключение праворульных автомобилей и усиление контроля за водителями и агрегаторами демонстрируют стремление государства создать безопасную и прозрачную систему перевозок.

По мнению экспертов, это решение может вызвать краткосрочные неудобства для водителей, однако долгосрочно повысит доверие пассажиров к сервисам такси и снизит количество аварий и нарушений.

