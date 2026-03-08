18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.03.2026, 09:44

Казахстанкам разъяснили условия прекращения выплат по уходу за ребенком

Новости Казахстана 0 435

В министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили, в каких случаях прекращается социальная выплата по уходу за ребенком, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

В министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, при каких условиях прекращаются выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года, если получатель выходит на работу.

Согласно Социальному кодексу РК, после рождения ребенка участникам системы обязательного социального страхования назначается социальная выплата из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. Например, если средний доход за этот период составлял 300 тысяч тенге, ежемесячная выплата будет примерно 120 тысяч тенге до достижения ребенком возраста полутора лет.

В министерстве пояснили, что данная выплата связана с социальным риском – потерей дохода в связи с уходом за ребенком. Если получатель выходит на работу, считается, что такой риск отсутствует, поэтому выплаты прекращаются. Это правило действует независимо от формы занятости – полной, неполной или дистанционной.

При этом выплаты не прекращаются автоматически. Получатель обязан в течение 10 рабочих дней уведомить государственную корпорацию «Правительство для граждан» о выходе на работу или других обстоятельствах, влияющих на получение пособия. Для этого необходимо подать заявление о прекращении социальной выплаты. После подачи заявления выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

В ведомстве также уточнили, что переоформить пособие на другого родственника – например, отца или бабушку – законодательством не предусмотрено. Назначение выплаты другому законному представителю ребенка возможно только в отдельных случаях, таких как смерть получателя, лишение его родительских прав, признание безвестно отсутствующим или отбывание наказания в местах лишения свободы.

Возврат излишне выплаченных средств может быть произведен по заявлению получателя, по решению суда, добровольно третьими лицами либо путем удержаний из будущих выплат. Также возврат возможен на основании данных государственных информационных систем – например, в случае смерти получателя или его выезда за пределы Казахстана.

Если родитель не является участником системы обязательного социального страхования, ему назначается государственное пособие по уходу за ребенком из бюджета.

В 2026 году размер одного месячного расчетного показателя (МРП) составляет 4 325 тенге. Размер пособия зависит от количества детей в семье:

  • на первого ребенка – 5,76 МРП (около 24 912 тенге);
  • на второго – 6,81 МРП (около 29 453 тенге);
  • на третьего – 7,85 МРП (около 33 951 тенге);
  • на четвертого и последующих – 8,90 МРП (около 38 493 тенге).
