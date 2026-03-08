Международный женский день: как появился праздник и как его отмечают в Казахстане

8 Марта, отмечаемое во многих странах мира, имеет исторические корни в борьбе женщин за равные права и сегодня стало днем признания их вклада в общество, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Международный женский день, который ежегодно отмечается 8 марта, считается одним из самых теплых и душевных праздников в Казахстане. Сегодня он объединяет историческую память о борьбе женщин за равные права и современную традицию выражать уважение, любовь и благодарность женщинам разных поколений.

История праздника

История Международного женского дня берет начало в начале ХХ века. Именно в этот период женщины в США и европейских странах начали активно выступать за равноправие, улучшение условий труда и предоставление избирательных прав.

Одним из символических событий считается демонстрация, прошедшая в 1908 году в Нью-Йорке, когда тысячи женщин вышли на улицы с требованиями равенства и справедливости. Эти выступления стали частью международного движения за права женщин.

Со временем праздник получил широкое распространение в разных странах мира. В 1977 году Организация Объединенных Наций официально закрепила Международный женский день как дату, посвященную социальной, экономической, культурной и политической роли женщин.

Сегодня 8 Марта отмечается во многих государствах, однако его статус и традиции празднования могут различаться.

Где 8 Марта является официальным выходным

В 2026 году Международный женский день является государственным праздником и нерабочим днем в ряде стран.

Среди государств СНГ и соседних стран выходной объявлен в Казахстане, России, Беларуси, Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Молдове и Грузии.

В азиатском регионе праздник официально отмечают в Камбодже, Монголии, Непале и Северной Корее. В Лаосе выходной предоставляется только женщинам.

В Африке 8 Марта является нерабочим днем в Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Эритрее, Уганде, Замбии, Сьерра-Леоне и Чаде. В Мадагаскаре этот день также считается выходным, но только для женщин.

Особенности празднования в некоторых странах

В ряде государств статус праздника отличается. Так, в Китае 8 Марта не является полноценным выходным днем, однако государственным предприятиям рекомендуется сокращать рабочий день для женщин, обычно на половину дня.

В Германии Международный женский день официально считается выходным только в двух федеральных землях – Берлине, где такой статус действует с 2019 года, и Мекленбурге-Передней Померании.

Во Вьетнаме праздник отмечается особенно широко, поскольку совпадает с днем памяти сестер Чынг – национальных героинь, возглавивших борьбу за независимость страны.

Как 8 Марта отмечают в западных странах

Во многих странах Европы – таких как Франция, Италия и Испания, – а также в США, Канаде и Великобритании 8 Марта не считается выходным днем. В этих государствах праздник чаще сохраняет свой первоначальный смысл как день защиты прав женщин.

В этот день проходят различные общественные мероприятия: митинги, конференции, образовательные программы и фестивали. Например, в Лондоне ежегодно проводится фестиваль Women of the World, посвященный роли женщин в современном обществе.

Перенос выходного в 2026 году

В 2026 году Международный женский день приходится на воскресенье. В связи с этим в странах, где дата является официальным праздником, включая Казахстан, выходной день переносится на понедельник – 9 марта.

Празднование 8 Марта в Казахстане

В Казахстане Международный женский день является государственным праздником и нерабочим днем. В этот день в организациях проходят праздничные мероприятия, во время которых мужчины поздравляют женщин-коллег.

Со временем политическая составляющая праздника отошла на второй план. Сегодня 8 Марта воспринимается как день, посвященный уважению, красоте, заботе и доброте женщин.

Для многих казахстанцев праздник приобрел семейный характер. В этот день принято поздравлять матерей, жен, дочерей, сестер, коллег и подруг. Дети в школах и детских садах готовят открытки и подарки, а мужчины традиционно дарят цветы, сладости и небольшие сувениры.

В крупных городах проходят праздничные концерты, культурные программы, творческие встречи и флешмобы, посвященные вкладу женщин в развитие общества.

Женщины в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает более 20 518 005 человек, из которых 10 488 074 составляют женщины.

Сегодня казахстанки активно участвуют в общественной, экономической и политической жизни страны. Они не только воспитывают детей и поддерживают семейный очаг, но и строят успешную карьеру, занимают руководящие должности и вносят вклад в развитие различных сфер общества.

Ежегодно государственные деятели, в том числе президент страны, обращаются к гражданам с поздравлениями, отмечая важную роль женщин в укреплении семьи, общества и государства.