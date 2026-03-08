18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.03.2026, 13:11

Кто управляет Казахстаном: женщины преобладают в госслужбе, но реальная власть – у мужчин

Новости Казахстана 0 377

В Казахстане женщины составляют 56% всех государственных служащих, однако на руководящих и политических должностях их доля значительно ниже. Об этом сообщили в минкультуры РК, передает Lada.kz со ссылкой на Казинформ.

Фото: иллюстрация, созданная ИИ
Фото: иллюстрация, созданная ИИ

По данным министерства культуры и информации РК, ссылающегося на Агентство по делам государственной службы, на 1 января 2026 года женщины составляют 56% всех государственных служащих Казахстана. При этом среди лиц, занимающих руководящие позиции, их доля заметно меньше – 38,9%. В последние годы эти показатели практически не меняются: доля женщин на госслужбе держится на уровне 55-56%, а среди руководителей – около 39%. В стране на данный момент нет женщин-акимов.

Министерство также привело данные Бюро национальной статистики за 2024 год, согласно которым среди политических государственных служащих женщин значительно меньше, чем мужчин – 59 женщин против 692 мужчин. К политическим госслужащим относятся должности, назначаемые Президентом, а также их заместители; лица, назначаемые или избираемые палатами Парламента; представители Президента и Правительства в соответствии с Конституцией; руководители центральных исполнительных органов и ведомств и их заместители.

В то же время среди административных государственных служащих женщин больше, чем мужчин. Их число составляет 47 099 человек, тогда как мужчин – 36 632. Административные госслужащие – это сотрудники, не входящие в состав политических госслужащих, и выполняющие свои должностные полномочия на постоянной профессиональной основе в государственных органах.

На сегодняшний день в Правительстве Казахстана работают три женщины-министра и 21 мужчина-министр. В Парламенте сохраняется заметный гендерный дисбаланс: по состоянию на март 2026 года в Мажилисе насчитывается 17 женщин-депутатов и 80 мужчин. При этом в аппарате Мажилиса женщины составляют большинство – 57%, а мужчины – 43%.

В Сенате доля женщин-депутатов чуть выше: они занимают 20,4% мест – 10 из 49 сенаторов. В аппарате Сената женщины составляют 42,9%, мужчины – 57,1%.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь