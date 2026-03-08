Кто управляет Казахстаном: женщины преобладают в госслужбе, но реальная власть – у мужчин

В Казахстане женщины составляют 56% всех государственных служащих, однако на руководящих и политических должностях их доля значительно ниже. Об этом сообщили в минкультуры РК, передает Lada.kz со ссылкой на Казинформ .

Фото: иллюстрация, созданная ИИ

По данным министерства культуры и информации РК, ссылающегося на Агентство по делам государственной службы, на 1 января 2026 года женщины составляют 56% всех государственных служащих Казахстана. При этом среди лиц, занимающих руководящие позиции, их доля заметно меньше – 38,9%. В последние годы эти показатели практически не меняются: доля женщин на госслужбе держится на уровне 55-56%, а среди руководителей – около 39%. В стране на данный момент нет женщин-акимов.

Министерство также привело данные Бюро национальной статистики за 2024 год, согласно которым среди политических государственных служащих женщин значительно меньше, чем мужчин – 59 женщин против 692 мужчин. К политическим госслужащим относятся должности, назначаемые Президентом, а также их заместители; лица, назначаемые или избираемые палатами Парламента; представители Президента и Правительства в соответствии с Конституцией; руководители центральных исполнительных органов и ведомств и их заместители.

В то же время среди административных государственных служащих женщин больше, чем мужчин. Их число составляет 47 099 человек, тогда как мужчин – 36 632. Административные госслужащие – это сотрудники, не входящие в состав политических госслужащих, и выполняющие свои должностные полномочия на постоянной профессиональной основе в государственных органах.

На сегодняшний день в Правительстве Казахстана работают три женщины-министра и 21 мужчина-министр. В Парламенте сохраняется заметный гендерный дисбаланс: по состоянию на март 2026 года в Мажилисе насчитывается 17 женщин-депутатов и 80 мужчин. При этом в аппарате Мажилиса женщины составляют большинство – 57%, а мужчины – 43%.

В Сенате доля женщин-депутатов чуть выше: они занимают 20,4% мест – 10 из 49 сенаторов. В аппарате Сената женщины составляют 42,9%, мужчины – 57,1%.