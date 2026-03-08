Бум платного образования: казахстанцы стали чаще платить за учебу в вузах

По итогам 2025 года расходы населения Казахстана на платные услуги высшего образования достигли 319,1 млрд тенге, что на треть больше показателей предыдущего года, передает Lada.kz со ссылкой на DataHub.
Сфера высшего образования в Казахстане демонстрирует заметный рост финансовых показателей. По итогам 2025 года объем платных образовательных услуг, оплаченных населением, составил 319,1 млрд тенге. Это примерно на 30% больше, чем годом ранее, и является самым значительным ростом за последние пять лет. Об этом сообщает ИА «NewTimes.kz».
Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, рынок платного высшего образования не только продолжает расти, но и делает это ускоренными темпами. В течение последних четырех лет денежный объем платных услуг увеличивался в среднем примерно на 14% ежегодно. Однако в 2025 году номинальный рост достиг сразу 30%.
Даже с учетом инфляции показатели остаются рекордными: в реальном выражении рост составил около 17%. Ранее сектор высшего образования не демонстрировал двузначных темпов роста в реальном выражении.
Одной из главных причин увеличения расходов стало значительное увеличение числа студентов, обучающихся на платной основе. По состоянию на 1 октября 2025 года за собственные средства в казахстанских вузах обучались 383,2 тыс. человек. За год этот показатель увеличился на 10%.
Для сравнения, в течение предыдущих четырех лет количество студентов, оплачивающих обучение самостоятельно, практически не менялось и находилось в состоянии стагнации.
Наибольшие расходы казахстанцы направляют на обучение по нескольким основным направлениям. Почти треть всех затрат приходится на педагогические науки. Второе место занимают специальности в области бизнеса, управления и права – около 22%. Еще около 10% расходов приходится на образование в сфере здравоохранения и социального обеспечения.
Распределение расходов по регионам страны остается неравномерным. Основная часть финансовых потоков сосредоточена в крупных городах. Лидером по объему расходов является Алматы, на который приходится 38% всех затрат населения на высшее образование. Далее следуют Астана с долей 14% и Шымкент – 11%. Карагандинская область занимает четвертое место с показателем 6%.
На остальные 16 регионов Казахстана в совокупности приходится лишь 31% всех расходов на платные услуги вузов.
Несмотря на рост расходов населения, основным источником финансирования высшего образования в стране остается государство. Из общей суммы доходов вузов в 2025 году, составившей 807,8 млрд тенге, из государственного бюджета было оплачено 57%, что соответствует 463,5 млрд тенге.
При этом в государственном секторе ситуация развивается стабильно: количество студентов, обучающихся по государственным образовательным грантам, ежегодно увеличивается примерно на 10%. В то же время расходы населения в 2025 году выросли значительно быстрее, что свидетельствует о заметном увеличении частного спроса на высшее образование.
