Бум платного образования: казахстанцы стали чаще платить за учебу в вузах

По итогам 2025 года расходы населения Казахстана на платные услуги высшего образования достигли 319,1 млрд тенге, что на треть больше показателей предыдущего года, передает Lada.kz со ссылкой на DataHub .

Фото: Pixabay

Сфера высшего образования в Казахстане демонстрирует заметный рост финансовых показателей. По итогам 2025 года объем платных образовательных услуг, оплаченных населением, составил 319,1 млрд тенге. Это примерно на 30% больше, чем годом ранее, и является самым значительным ростом за последние пять лет. Об этом сообщает ИА «NewTimes.kz».

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, рынок платного высшего образования не только продолжает расти, но и делает это ускоренными темпами. В течение последних четырех лет денежный объем платных услуг увеличивался в среднем примерно на 14% ежегодно. Однако в 2025 году номинальный рост достиг сразу 30%.

Даже с учетом инфляции показатели остаются рекордными: в реальном выражении рост составил около 17%. Ранее сектор высшего образования не демонстрировал двузначных темпов роста в реальном выражении.

Одной из главных причин увеличения расходов стало значительное увеличение числа студентов, обучающихся на платной основе. По состоянию на 1 октября 2025 года за собственные средства в казахстанских вузах обучались 383,2 тыс. человек. За год этот показатель увеличился на 10%.

Для сравнения, в течение предыдущих четырех лет количество студентов, оплачивающих обучение самостоятельно, практически не менялось и находилось в состоянии стагнации.

Наибольшие расходы казахстанцы направляют на обучение по нескольким основным направлениям. Почти треть всех затрат приходится на педагогические науки. Второе место занимают специальности в области бизнеса, управления и права – около 22%. Еще около 10% расходов приходится на образование в сфере здравоохранения и социального обеспечения.

Распределение расходов по регионам страны остается неравномерным. Основная часть финансовых потоков сосредоточена в крупных городах. Лидером по объему расходов является Алматы, на который приходится 38% всех затрат населения на высшее образование. Далее следуют Астана с долей 14% и Шымкент – 11%. Карагандинская область занимает четвертое место с показателем 6%.

На остальные 16 регионов Казахстана в совокупности приходится лишь 31% всех расходов на платные услуги вузов.

Несмотря на рост расходов населения, основным источником финансирования высшего образования в стране остается государство. Из общей суммы доходов вузов в 2025 году, составившей 807,8 млрд тенге, из государственного бюджета было оплачено 57%, что соответствует 463,5 млрд тенге.

При этом в государственном секторе ситуация развивается стабильно: количество студентов, обучающихся по государственным образовательным грантам, ежегодно увеличивается примерно на 10%. В то же время расходы населения в 2025 году выросли значительно быстрее, что свидетельствует о заметном увеличении частного спроса на высшее образование.