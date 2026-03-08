18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.03.2026, 18:41

Аким Павлодарской области спел на набережной любимую песню казахстанцев о маме

Новости Казахстана 0 388

В Павлодаре аким области Асаин Байханов вместе с прохожими исполнил любимую казахстанцами песню о маме, собрав восторженные отклики в соцсетях, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

8 марта на набережной Иртыша в Павлодаре аким области Асаин Байханов присоединился к горожанам и исполнил популярную песню «Анашым» Марата Омарова на слова Кайрата Жумагалиева. Инициативу поддержал творческий центр «Жанр», предложив случайным прохожим спеть отдельные строчки композиции. Многие жители охотно включились в импровизированный концерт, а участие главы региона вызвало шквал положительных откликов в социальных сетях.

Байханов известен своей открытой позицией в отношении общения с населением. Ещё будучи главой областного центра, он регулярно выходил в прямые эфиры во время вечерних прогулок, что позволяло ему лично контактировать с горожанами, узнавать о проблемах и рассказывать о решённых вопросах.

В январе 2022 года аким Павлодарской области продемонстрировал такой подход на примере работы с нарушителем общественного порядка. Подросток бросил урну на городской набережной, после чего Байханов публично попросил его извиниться. Менее чем через два часа на личном аккаунте акима в Instagram появилось видео, где подросток просил прощения у жителей города.

Пост вызвал широкий отклик в сети. Некоторые пользователи предлагали более суровые меры, включая принудительные работы для подростка и наказание родителей. Аким Павлодарской области обратился к горожанам с призывом сохранять спокойствие и проявлять уважение к человеку, подчеркнув, что ролик с извинениями носил предупредительный характер.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь