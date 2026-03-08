Аким Павлодарской области спел на набережной любимую песню казахстанцев о маме

В Павлодаре аким области Асаин Байханов вместе с прохожими исполнил любимую казахстанцами песню о маме, собрав восторженные отклики в соцсетях, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

Фото: gov.kz

8 марта на набережной Иртыша в Павлодаре аким области Асаин Байханов присоединился к горожанам и исполнил популярную песню «Анашым» Марата Омарова на слова Кайрата Жумагалиева. Инициативу поддержал творческий центр «Жанр», предложив случайным прохожим спеть отдельные строчки композиции. Многие жители охотно включились в импровизированный концерт, а участие главы региона вызвало шквал положительных откликов в социальных сетях.

Байханов известен своей открытой позицией в отношении общения с населением. Ещё будучи главой областного центра, он регулярно выходил в прямые эфиры во время вечерних прогулок, что позволяло ему лично контактировать с горожанами, узнавать о проблемах и рассказывать о решённых вопросах.

В январе 2022 года аким Павлодарской области продемонстрировал такой подход на примере работы с нарушителем общественного порядка. Подросток бросил урну на городской набережной, после чего Байханов публично попросил его извиниться. Менее чем через два часа на личном аккаунте акима в Instagram появилось видео, где подросток просил прощения у жителей города.

Пост вызвал широкий отклик в сети. Некоторые пользователи предлагали более суровые меры, включая принудительные работы для подростка и наказание родителей. Аким Павлодарской области обратился к горожанам с призывом сохранять спокойствие и проявлять уважение к человеку, подчеркнув, что ролик с извинениями носил предупредительный характер.