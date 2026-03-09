18+
08.03.2026, 21:01

Повышенный ранг вызова: СТО вспыхнуло в Шымкенте (видео)

Новости Казахстана 0 370

В Каратауском районе Шымкента 8 марта загорелось здание станции техобслуживания, для тушения огня пожарным пришлось объявить повышенный ранг вызова, передает Lada.kz со ссылкой на Казинформ.

Фото: кадр видео

В Шымкенте произошло возгорание на станции технического обслуживания, расположенной в Каратауском районе. Густой дым был заметен из разных частей города, а огонь быстро распространился по зданию автосервиса, поэтому спасатели объявили повышенный ранг вызова.

Чрезвычайное происшествие произошло 8 марта в микрорайоне Сайрам на улице Амира Темира. Загорелось одноэтажное здание станции технического обслуживания Garage. Видеозаписи пожара вскоре появились в социальных сетях: на кадрах видно, как пламя вырывается из строения, а рядом собираются очевидцы происходящего.

Когда на место прибыли первые подразделения пожарных, здание уже было полностью охвачено открытым пламенем. Спасатели оперативно развернули рукавные линии и приступили к тушению, чтобы не допустить распространения огня на соседние объекты.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента, сигнал о возгорании поступил на пульт службы 112 в 12:57. По повышенному рангу № 2 к месту происшествия направили силы и средства ДЧС. Уже через 10 минут после получения сообщения первые пожарные подразделения прибыли на место.

В ликвидации пожара участвовали 74 сотрудника личного состава и 23 единицы техники. Дополнительно были задействованы два водовоза, предоставленные акиматом, а также экскаватор.

К 14:40 спасателям удалось локализовать пожар, после чего он был полностью ликвидирован. В результате происшествия огонь повредил один автомобиль, находившийся внутри автокомплекса. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время специалисты продолжают разбор повреждённых конструкций и проливку участков, где сохраняется тление.

