«Наравне» или «наряду»: Токаев поставил точку о статусе русского языка в конституции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на III республиканском форуме депутатов маслихатов опроверг информацию о том, что проект новой конституции якобы снижает статус русского языка. В своей речи он подчеркнул , что опубликованный текст конституции на казахском и русском языках имеет одинаковую юридическую силу и не требует дополнительных объяснений или оправданий, сообщает Lada.kz.

"Это касается стенаний по поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте Новой Конституции. Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают. Между тем сам факт опубликования текста Новой Конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом и в комментариях и, тем более, в оправданиях не нуждается", - подчеркнул Токаев.

Комментарии о знании языков вызвали резонанс

Президент также с иронией отнёсся к публикациям, в которых авторы, по его словам, радеют за русский язык, но сами не владеют им в достаточной мере.

«Мне забавно читать статьи, где авторы активно защищают русский язык, а сами допускают многочисленные стилистические и грамматические ошибки», — отметил Токаев.

Кроме того, глава государства напомнил о важности владения несколькими языками и призвал молодежь страны уверенно осваивать три-четыре языка, включая казахский и русский, не создавая из этого искусственных конфликтов.

Изменение формулировки в проекте конституции

В действующей конституции Казахстана русский язык официально употребляется наравне с казахским в государственных органах и органах местного самоуправления. Согласно опубликованному 31 января проекту новой конституции, эта норма сохраняется, однако в девятой статье термин «наравне» заменяется на «наряду».

Эксперты отмечают, что подобная замена носит скорее стилистический характер и не изменяет юридический статус русского языка, который остается официальным и равноправным на всей территории страны.

Референдум по новой конституции назначен на середину марта

Касым-Жомарт Токаев ранее подписал указ о проведении республиканского референдума по проекту новой конституции 15 марта. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что результаты голосования будут опубликованы не позднее 21 марта. Этот референдум станет ключевым этапом в процессе конституционной реформы и определит окончательную редакцию главного закона страны.