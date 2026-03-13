Утечка мозгов или приток талантов: кто на самом деле пересекает границы Казахстана

Казахстан третий год подряд фиксирует положительное миграционное сальдо. Несмотря на продолжающийся отток граждан в отдельные страны, количество прибывающих в республику значительно превышает число уезжающих. Статистика показывает, что страна остается привлекательным направлением для переезда, а миграционные потоки постепенно меняют свою географию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, в 2025 году в Казахстан на постоянное место жительства прибыли 23 761 человек. За этот же период страну покинули 7 608 человек.

Таким образом, положительное сальдо внешней миграции составило 16 153 человека. Это означает, что число людей, выбравших Казахстан для жизни, значительно превышает количество граждан, уехавших из страны.

При этом динамика миграционных процессов изменилась по сравнению с предыдущим годом. В частности, число уехавших из Казахстана сократилось сразу на 40,2 процента. Одновременно снизилось и количество прибывших — на 18,9 процента по сравнению с 2024 годом. Несмотря на уменьшение общего числа перемещений, баланс миграции продолжает оставаться положительным.

Основные миграционные потоки связаны со странами СНГ

Наибольший объем миграционного обмена Казахстана традиционно приходится на государства Содружества Независимых Государств. Именно на эти страны приходится подавляющая часть всех перемещений.

По статистике, 81,8 процента всех прибывших в Казахстан приехали именно из стран СНГ. В то же время 71,8 процента граждан, покинувших страну, также направились в государства этого региона.

Помимо стран СНГ, заметные миграционные потоки наблюдаются и с рядом других государств. Среди стран, откуда чаще всего прибывают новые жители Казахстана, выделяются Китай, Монголия и Германия. В этих направлениях формируется заметная часть притока населения.

В то же время среди государств, куда казахстанцы чаще всего переезжают на постоянное место жительства, лидируют Германия, Польша и Соединенные Штаты.

Какие регионы Казахстана чаще всего выбирают для переезда

Внутри страны миграционные потоки также распределяются неравномерно. Некоторые регионы остаются наиболее привлекательными для новых жителей.

Наибольшее число прибывших на постоянное место жительства в 2025 году выбрали Алматинскую область. Здесь зарегистрировано 5 754 новых жителя, переехавших из-за рубежа.

Второе место по числу прибывших занимает город Алматы, куда переехали 4 068 человек. Третью позицию занимает Мангистауская область — 3 562 человека.

Такая динамика объясняется экономическими возможностями регионов, развитием инфраструктуры и наличием рабочих мест.

Из каких регионов чаще всего уезжают

Одновременно статистика показывает и регионы, откуда жители чаще всего покидают страну.

Больше всего выбывших зафиксировано в Карагандинской области — 1 451 человек. На втором месте находится город Алматы, где за год страну покинули 757 человек. Далее следует Восточно-Казахстанская область — 685 человек.

Эксперты отмечают, что подобная динамика во многом связана с трудовой миграцией, образовательными возможностями за рубежом и личными планами жителей.

Кто чаще всего переезжает

Возрастная структура миграции показывает, что основную часть перемещений составляют люди трудоспособного возраста. Наиболее активной группой среди прибывающих и выбывающих являются граждане в возрасте от 35 до 39 лет.

По уровню образования среди участников миграционных процессов чаще всего встречаются люди с техническим и экономическим образованием. Это говорит о том, что перемещения в значительной степени связаны с профессиональной деятельностью и поиском работы.

Внутренняя миграция внутри страны растет

Помимо международной миграции, заметно увеличилась и мобильность населения внутри Казахстана. По сравнению с 2024 годом количество внутренних перемещений выросло на 13,6 процента.

Наиболее заметный приток населения наблюдается в крупнейших городах страны и прилегающих регионах.

Положительное сальдо межрегиональной миграции сформировалось сразу в четырех регионах. Лидером стала Астана, где прирост населения за счет внутренней миграции составил 87 459 человек.

Значительный приток жителей также зафиксирован в Алматы — 33 126 человек и Шымкенте — 15 130 человек. Еще одним регионом с положительным балансом стала Алматинская область, где прирост составил 12 110 человек.

Теряет ли Казахстан население

Общая статистика показывает, что, несмотря на отдельные направления оттока граждан, Казахстан в последние годы сохраняет положительный баланс миграции. Число людей, прибывающих в страну, превышает количество уезжающих, а крупнейшие города продолжают притягивать новых жителей.

Таким образом, миграционная картина страны постепенно меняется: Казахстан одновременно остается источником трудовой миграции и становится направлением для переезда людей из других государств.