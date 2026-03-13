«Тенгизшевройл» заявил об инциденте на крупнейшем месторождении Казахстана

Международная нефтяная компания «Тенгизшевройл» (ТШО) вновь оказалась в центре общественного внимания после сообщения об инциденте на крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана – Тенгиз, расположенном в Атырауской области. Происшествие произошло 11 марта 2026 года и вызвало обсуждения в СМИ и социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Qaz365.kz.

Фото kios.kz

Инцидент без пострадавших

Как сообщили в пресс-службе компании, в результате происшествия никто не пострадал. В ТШО уточнили, что сейчас проводится тщательная оценка причин инцидента.

«Тенгизшевройл подтверждает, что 11 марта 2026 года на одном из объектов на месторождении Тенгиз произошел инцидент. Пострадавших нет, компания проводит оценку первопричин в соответствии с установленными процедурами», — говорится в официальном сообщении.

При этом компания подчеркнула, что не комментирует конкретные детали своей производственной деятельности, оставляя за собой право разглашать информацию только после завершения внутреннего расследования.

Пожарные слухи и оперативное реагирование

Ранее вечером 11 марта в казахстанских СМИ и социальных сетях появилась информация о возгорании на одном из объектов ТШО, предположительно на заводе третьего поколения. По данным источников, возгорание было быстро локализовано, и инцидент не повлиял на работу предприятия. Официально подтверждено, что производство продолжилось без остановок, а чрезвычайная ситуация была купирована силами компании и пожарной службы.

История инцидентов на Тенгизе

Это уже не первый случай в 2026 году. В январе на трансформаторах газотурбинной электростанции произошло возгорание, что привело к временной приостановке добычи нефти на Тенгизе и Королевском месторождении. После оперативного восстановления работы, добыча нефти на месторождении стабильно составляет около 120 тысяч тонн в сутки, как сообщало Министерство энергетики Казахстана.

Структура акционеров и значение месторождения

Месторождение Тенгиз является стратегически важным объектом для экономики Казахстана. Акционерами компании «Тенгизшевройл» являются государственный «КазМунайГаз» с долей 20%, американские корпорации Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), а также российский «Лукойл» с долей 5%. Совместная работа этих компаний обеспечивает стабильность добычи и экспортных поставок, несмотря на отдельные технические инциденты.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь