«Тенгизшевройл» заявил об инциденте на крупнейшем месторождении Казахстана

Международная нефтяная компания «Тенгизшевройл» (ТШО) вновь оказалась в центре общественного внимания после сообщения об инциденте на крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана – Тенгиз, расположенном в Атырауской области. Происшествие произошло 11 марта 2026 года и вызвало обсуждения в СМИ и социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Qaz365.kz .

Инцидент без пострадавших

Как сообщили в пресс-службе компании, в результате происшествия никто не пострадал. В ТШО уточнили, что сейчас проводится тщательная оценка причин инцидента.

«Тенгизшевройл подтверждает, что 11 марта 2026 года на одном из объектов на месторождении Тенгиз произошел инцидент. Пострадавших нет, компания проводит оценку первопричин в соответствии с установленными процедурами», — говорится в официальном сообщении.

При этом компания подчеркнула, что не комментирует конкретные детали своей производственной деятельности, оставляя за собой право разглашать информацию только после завершения внутреннего расследования.

Пожарные слухи и оперативное реагирование

Ранее вечером 11 марта в казахстанских СМИ и социальных сетях появилась информация о возгорании на одном из объектов ТШО, предположительно на заводе третьего поколения. По данным источников, возгорание было быстро локализовано, и инцидент не повлиял на работу предприятия. Официально подтверждено, что производство продолжилось без остановок, а чрезвычайная ситуация была купирована силами компании и пожарной службы.

История инцидентов на Тенгизе

Это уже не первый случай в 2026 году. В январе на трансформаторах газотурбинной электростанции произошло возгорание, что привело к временной приостановке добычи нефти на Тенгизе и Королевском месторождении. После оперативного восстановления работы, добыча нефти на месторождении стабильно составляет около 120 тысяч тонн в сутки, как сообщало Министерство энергетики Казахстана.

Структура акционеров и значение месторождения

Месторождение Тенгиз является стратегически важным объектом для экономики Казахстана. Акционерами компании «Тенгизшевройл» являются государственный «КазМунайГаз» с долей 20%, американские корпорации Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), а также российский «Лукойл» с долей 5%. Совместная работа этих компаний обеспечивает стабильность добычи и экспортных поставок, несмотря на отдельные технические инциденты.