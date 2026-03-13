«Казпочта» официально объявила о повышении тарифов

Национальная компания Казпочта анонсировала планы по повышению тарифов и укреплению своих позиций в условиях расширяющейся евразийской интеграции. Об этом сообщил глава компании Бекежан Жакеев, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Плановое повышение тарифов с апреля

С апреля 2026 года Казпочта намерена провести плановое увеличение тарифов на ряд своих услуг. По словам Бекежана Жакеева, повышение коснется не всех направлений, а только тех, где это экономически обосновано и согласовано с общественностью.

«Мы проводим общественные слушания по каждому изменению тарифов. Например, когда рассматривалось увеличение стоимости доставки газет, это вызвало активное обсуждение. Тем не менее, процесс повышения тарифов продолжается — это необходимость для устойчивого развития компании», — отметил глава нацоператора.

Защита интересов в рамках ЕАЭС

Помимо тарифной политики, Жакеев затронул вопросы конкурентоспособности Казпочта на рынке Евразийского экономического союза. По его словам, новый проект развития евразийской интеграции предполагает появление дополнительных операторов электронной торговли в Казахстане.

«Существует норма, позволяющая странам-участникам вводить дополнительные требования к таким операторам. Мы предлагали создать защитные барьеры, чтобы новые компании не становились прямыми конкурентами для Казпочта, не забирали прибыльные маршруты и при этом продолжали обслуживать отдаленные районы. В противном случае видим угрозу для устойчивости нашей сети», — подчеркнул Жакеев.

Таким образом, национальный оператор нацелен на внедрение протекционистских мер, которые позволят сохранять баланс между интересами компании и потребностями рынка.

Инновационный проект Smartpoint Kazpost

В числе новых инициатив компании — запуск проекта Smartpoint Kazpost, предполагающего создание точек совместного обслуживания по отправке посылок непосредственно в почтовых отделениях. Пилотная версия проекта уже стартовала в городе Манкенте Туркестанской области. После завершения тестирования предполагается масштабирование проекта по всей стране, что позволит улучшить доступность услуг и ускорить процесс доставки.

Цифровизация и борьба с мошенничеством

Бекежан Жакеев также рассказал о планах по внедрению антифрод-структуры, направленной на снижение уровня мошенничества и финансовых потерь. В рамках этой инициативы планируется использование искусственного интеллекта для мониторинга аналитики работы сети, интеллектуальной маршрутизации доставки и эффективного выявления подозрительных транзакций.