Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы отдыха Актау
13.03.2026, 18:49

«Казпочта» официально объявила о повышении тарифов

Национальная компания Казпочта анонсировала планы по повышению тарифов и укреплению своих позиций в условиях расширяющейся евразийской интеграции. Об этом сообщил глава компании Бекежан Жакеев, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: facebook.com/pg/Kazpost

Плановое повышение тарифов с апреля

С апреля 2026 года Казпочта намерена провести плановое увеличение тарифов на ряд своих услуг. По словам Бекежана Жакеева, повышение коснется не всех направлений, а только тех, где это экономически обосновано и согласовано с общественностью.

«Мы проводим общественные слушания по каждому изменению тарифов. Например, когда рассматривалось увеличение стоимости доставки газет, это вызвало активное обсуждение. Тем не менее, процесс повышения тарифов продолжается — это необходимость для устойчивого развития компании», — отметил глава нацоператора.

Защита интересов в рамках ЕАЭС

Помимо тарифной политики, Жакеев затронул вопросы конкурентоспособности Казпочта на рынке Евразийского экономического союза. По его словам, новый проект развития евразийской интеграции предполагает появление дополнительных операторов электронной торговли в Казахстане.

«Существует норма, позволяющая странам-участникам вводить дополнительные требования к таким операторам. Мы предлагали создать защитные барьеры, чтобы новые компании не становились прямыми конкурентами для Казпочта, не забирали прибыльные маршруты и при этом продолжали обслуживать отдаленные районы. В противном случае видим угрозу для устойчивости нашей сети», — подчеркнул Жакеев.

Таким образом, национальный оператор нацелен на внедрение протекционистских мер, которые позволят сохранять баланс между интересами компании и потребностями рынка.

Инновационный проект Smartpoint Kazpost

В числе новых инициатив компании — запуск проекта Smartpoint Kazpost, предполагающего создание точек совместного обслуживания по отправке посылок непосредственно в почтовых отделениях. Пилотная версия проекта уже стартовала в городе Манкенте Туркестанской области. После завершения тестирования предполагается масштабирование проекта по всей стране, что позволит улучшить доступность услуг и ускорить процесс доставки.

Цифровизация и борьба с мошенничеством

Бекежан Жакеев также рассказал о планах по внедрению антифрод-структуры, направленной на снижение уровня мошенничества и финансовых потерь. В рамках этой инициативы планируется использование искусственного интеллекта для мониторинга аналитики работы сети, интеллектуальной маршрутизации доставки и эффективного выявления подозрительных транзакций.

«Мы видим будущее Казпочты как цифровую экосистему, объединяющую все виды услуг и предоставляющую свою инфраструктуру участникам рынка для совместного развития. Это позволит не только повысить эффективность работы, но и создать новые возможности для партнеров», — резюмировал глава компании.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь