Новые размеры пособий для многодетных семей в 2026 году: подробный обзор

С 1 января 2026 года в Казахстане увеличены государственные пособия многодетным семьям — выплаты выросли до 69 330 – 121 360 тенге в зависимости от числа детей. Новые суммы назначаются всем семьям с четырьмя и более детьми независимо от дохода. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты для матерей, награждённых государственными наградами, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кто может получать пособие

В Республике Казахстан многодетной считается семья, в которой воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Государственное пособие назначается независимо от уровня дохода семьи, что позволяет поддерживать широкий круг получателей. Размер пособия зависит напрямую от количества детей в семье.

Размеры пособий в 2026 году

С 1 января 2026 года все государственные социальные выплаты семьям с детьми были проиндексированы примерно на 10 % в связи с увеличением месячного расчётного показателя (МРП) до 4 325 тенге в текущем году. В результате ежемесячные пособия многодетным семьям в зависимости от количества детей составляют:

семья с четырьмя детьми — 16,03 МРП, что соответствует 69 330 тенге в месяц;

с пятью детьми — 20,04 МРП, или 86 673 тенге ;

с шестью детьми — 24,05 МРП, или 104 017 тенге ;

с семью детьми — 28,06 МРП, или 121 360 тенге ;

с восемью и более детьми — по 4 МРП (17 300 тенге) на каждого ребёнка.

Пособия для награждённых матерей

Кроме базовых выплат многодетным семьям, в Казахстане предусмотрены отдельные ежемесячные пособия женщинам, награждённым государственными знаками отличия за заслуги в воспитании детей. Так, матери, удостоенные подвески «Күміс алқа», получают пособие в размере 6,40 МРП (примерно 27 680 тенге) ежемесячно. Женщины, награждённые подвеской «Алтын алқа» или имеющие звание «Мать‑героиня» и ордена «Материнская слава» I и II степеней, получают пособие в размере 7,40 МРП (примерно 32 005 тенге) в месяц.

Объём и охват выплат

По данным министерства труда и социальной защиты населения, в начале года выплаты многодетным семьям получили сотни тысяч семей по всей стране. Общая сумма поддержки в январе 2026 года составляла десятки миллиардов тенге, при этом пособиями охвачены значительное количество получателей.

Как изменились выплаты по сравнению с прошлым годом

Рост выплат по мере увеличения МРП означал фактическое повышение пособий по сравнению с 2025 годом. Так, суммы для семей с четырьмя детьми увеличились с предыдущих значений, а семьи с семью детьми получают в 2026 году более высокую ежемесячную помощь, что отражает политику государства по усилению социальной поддержки многодетных семей.