14.03.2026, 11:37

Бибисара Асаубаева бросает вызов миру

Новости Казахстана

С 29 марта по 15 апреля на солнечном Кипре пройдет один из самых престижных турниров современного шахматного мира — турнир претендентов и претенденток на участие в матче за титул чемпиона и чемпионки мира. На этот раз внимание всего шахматного сообщества приковано к 22-летней гроссмейстерке из Казахстана Бибисаре Асаубаевой, которая впервые в истории страны примет участие в женском турнире претенденток, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Казахстанская федерация шахмат
Фото: Казахстанская федерация шахмат

Формат соревнований и призовые

Женский турнир претенденток пройдет по круговой системе, где каждая из участниц сыграет 14 партий. Контроль времени будет классическим: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого.

Общий призовой фонд турнира составляет 300 000 евро. За первое место шахматистки получат 28 000 евро, за второе — 17 000 евро, за третье — 8600 евро. Кроме того, каждый набранный пол-очка приносит участникам дополнительные 2200 евро. В случае равенства очков денежные призы делятся поровну, независимо от итогового места.

Казахстанка в борьбе за титул

Бибисара Асаубаева — одна из самых ярких молодых звезд мировой шахматной сцены. С рейтингом ФИДЕ 2516 она уже успела завоевать три золотые медали чемпионатов мира по блицу. В 2021 году в Варшаве она стала самой молодой чемпионкой мира по блицу, установив рекорд Гиннесса, а в 2025 году третий раз выиграла чемпионат мира по блицу, обеспечив себе участие в турнире претенденток 2026 года.

Кроме того, Асаубаева является вице-чемпионкой Всемирной шахматной олимпиады 2024 года в командном турнире. Среди недавних успехов — бронзовая медаль на Большой швейцарке ФИДЕ в 2025 году и пятое место на мужском турнире Tata Steel Chess Challengers 2026, где она была единственной девушкой-участницей.

Кто будет противостоять Асаубаевой

Соперницами казахстанской гроссмейстерки станут семь ведущих шахматисток мира с рейтингами ФИДЕ от 2470 до 2578:

  • Чжу Цзиньэр (Китай, 23 года, рейтинг 2578) — победительница серии Гран-при 2024–2025 годов.

  • Александра Горячкина (нейтральная участница ФИДЕ, 27 лет, рейтинг 2534) — второе место в серии Гран-при 2024–2025 годов.

  • Дивья Дешмух (Индия, 20 лет, рейтинг 2497) — победительница Кубка мира 2025 года в Батуми.

  • Хампи Конеру (Индия, 38 лет, рейтинг 2535) — второе место на Кубке мира 2025 года.

  • Тань Чжунъи (Китай, 34 года, рейтинг 2535) — третье место на Кубке мира 2025 года и экс-чемпионка мира 2017–2018 годов.

  • Вайшали Рамешбабу (Индия, 24 года, рейтинг 2470) — победительница Большой швейцарки ФИДЕ 2025 года в Самарканде.

  • Катерина Лагно (нейтральная участница ФИДЕ, 36 лет, рейтинг 2508) — второе место на Большой швейцарке ФИДЕ 2025 года.

Четыре шахматистки из этого списка уже участвовали в матчах за звание чемпионки мира: Хампи Конеру в 2011 году уступила Хоу Ифань, а Катерина Лагно (2018), Александра Горячкина (2020) и Тань Чжунъи (2025) проиграли Цзюй Вэньцзюнь. Для Бибисары Асаубаевой это дебют в турнире претенденток.

Действующая чемпионка мира

Действующей 17-й по счету чемпионкой мира является 35-летняя китаянка Цзюй Вэньцзюнь, которая удерживает титул с мая 2018 года. Примечательно, что в мужском турнире претендентов на матч за титул чемпиона мира в 2026 году казахстанские шахматисты не представлены.

