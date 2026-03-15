Минимальные цены на продукты вводят в Казахстане: опубликован перечень товаров

В Казахстане утвержден обновленный список товаров, на которые устанавливается минимальный уровень цен при импорте из стран Евразийского экономического союза. Документ будет действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года, передает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
В Казахстане опубликован обновленный перечень отдельных видов товаров, в отношении которых при импорте из государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) применяется минимальный уровень цен (МУЦ). Документ будет действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года включительно.
Список разделен на две категории: товары, которые производятся на территории Казахстана, и товары, не выпускаемые внутри страны. Для каждой позиции установлен минимальный ценовой порог. При ввозе продукции ее стоимость при декларировании не может быть ниже установленного уровня.
В первую категорию вошли 28 наименований продукции. Среди них – молочная продукция, овощи, зерно, растительные масла, мясные изделия, макаронные изделия, а также ряд промышленных товаров.
Минимальный уровень цен установлен, в частности, на следующие продукты:
Отдельные минимальные цены установлены и на зерновые культуры, а также продукты их переработки:
В перечень также включены мясные изделия. Минимальная цена на колбасную продукцию установлена в диапазоне от 1 521 до 2 063 тенге за килограмм, а на сушеные макаронные изделия – 248 тенге за килограмм.
Документ затрагивает и алкогольную продукцию. Минимальная цена на коньяк установлена на уровне 3 101 тенге за литр, на водку – 1 268 тенге за литр. При этом для этилового спирта с концентрацией 80% и выше минимальный уровень цены не указан.
Кроме того, в перечень вошли некоторые промышленные товары. Среди них:
Во второй раздел перечня включены 8 наименований товаров, которые не производятся на территории страны. В основном это свежие фрукты, ягоды и отдельные промышленные материалы.
Минимальные уровни цен установлены на следующие продукты:
В промышленной категории указаны растворители (234 тенге за литр) и огнеупорные керамические материалы. При этом для последних минимальный уровень цены не установлен.
Минимальный уровень цен применяется при импорте товаров из стран ЕАЭС для корректного определения таможенной стоимости. Эта мера направлена на предотвращение случаев занижения стоимости продукции при ее декларировании.
Обновленный перечень начнет действовать 1 апреля 2026 года и будет применяться до 30 июня 2026 года.
Ранее министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин объяснил причины роста цен на продукты питания. По его словам, страна пока не полностью обеспечивает себя всеми видами продовольствия. Уровень самообеспечения по социально значимым продуктам составляет примерно 70–90%, однако часть товаров по-прежнему приходится импортировать.
Министр также отметил, что казахстанцы приобретают не только социально значимые продукты, но и широкий спектр других товаров, которые часто поставляются из-за рубежа. Это, в свою очередь, оказывает влияние на формирование цен на внутреннем рынке.
Кроме того, рост стоимости продовольствия наблюдается и на мировых рынках. По словам Жумангарина, заметно подорожали молоко и мясо, что делает казахстанскую продукцию более востребованной на экспортных направлениях.
