Минимальные цены на продукты вводят в Казахстане: опубликован перечень товаров

В Казахстане утвержден обновленный список товаров, на которые устанавливается минимальный уровень цен при импорте из стран Евразийского экономического союза. Документ будет действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года, передает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Фото: Pixabay

Список разделен на две категории: товары, которые производятся на территории Казахстана, и товары, не выпускаемые внутри страны. Для каждой позиции установлен минимальный ценовой порог. При ввозе продукции ее стоимость при декларировании не может быть ниже установленного уровня.

Товары казахстанского производства

В первую категорию вошли 28 наименований продукции. Среди них – молочная продукция, овощи, зерно, растительные масла, мясные изделия, макаронные изделия, а также ряд промышленных товаров.

Минимальный уровень цен установлен, в частности, на следующие продукты:

творог жирностью до 40% – 1 822 тенге за килограмм;

плавленые сыры – 2 985 тенге за килограмм;

куриные яйца – 41 тенге за штуку;

картофель – 90 тенге за килограмм;

белокочанную капусту – 72 тенге за килограмм;

морковь – 106 тенге за килограмм;

яблоки (в зависимости от периода поставки) – 175-177 тенге за килограмм.

Отдельные минимальные цены установлены и на зерновые культуры, а также продукты их переработки:

твердая пшеница – 83 тенге за килограмм;

пшеница других сортов – 75 тенге за килограмм;

пшеничная мука – 175 тенге за килограмм;

семена подсолнечника – 201 тенге за килограмм;

подсолнечное масло – 451 тенге за килограмм.

В перечень также включены мясные изделия. Минимальная цена на колбасную продукцию установлена в диапазоне от 1 521 до 2 063 тенге за килограмм, а на сушеные макаронные изделия – 248 тенге за килограмм.

Документ затрагивает и алкогольную продукцию. Минимальная цена на коньяк установлена на уровне 3 101 тенге за литр, на водку – 1 268 тенге за литр. При этом для этилового спирта с концентрацией 80% и выше минимальный уровень цены не указан.

Кроме того, в перечень вошли некоторые промышленные товары. Среди них:

минеральные удобрения – 205-222 тенге за килограмм;

растворители и разбавители – 234 тенге за литр;

антифризы – 322 тенге за литр;

минеральная вата – 203 тенге за килограмм.

Товары, не производимые в Казахстане

Во второй раздел перечня включены 8 наименований товаров, которые не производятся на территории страны. В основном это свежие фрукты, ягоды и отдельные промышленные материалы.

Минимальные уровни цен установлены на следующие продукты:

бананы – 403 тенге за килограмм;

апельсины – 277 тенге за килограмм;

мандарины – 269 тенге за килограмм;

хурму – 208 тенге за килограмм;

свежие грибы рода Agaricus – 754 тенге за килограмм;

замороженные ягоды рода Vaccinium – 1 432 тенге за килограмм.

В промышленной категории указаны растворители (234 тенге за литр) и огнеупорные керамические материалы. При этом для последних минимальный уровень цены не установлен.

Зачем вводится минимальный уровень цен

Минимальный уровень цен применяется при импорте товаров из стран ЕАЭС для корректного определения таможенной стоимости. Эта мера направлена на предотвращение случаев занижения стоимости продукции при ее декларировании.

Обновленный перечень начнет действовать 1 апреля 2026 года и будет применяться до 30 июня 2026 года.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин объяснил причины роста цен на продукты питания. По его словам, страна пока не полностью обеспечивает себя всеми видами продовольствия. Уровень самообеспечения по социально значимым продуктам составляет примерно 70–90%, однако часть товаров по-прежнему приходится импортировать.

Министр также отметил, что казахстанцы приобретают не только социально значимые продукты, но и широкий спектр других товаров, которые часто поставляются из-за рубежа. Это, в свою очередь, оказывает влияние на формирование цен на внутреннем рынке.

Кроме того, рост стоимости продовольствия наблюдается и на мировых рынках. По словам Жумангарина, заметно подорожали молоко и мясо, что делает казахстанскую продукцию более востребованной на экспортных направлениях.