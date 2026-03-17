До 35 лет без квартиры? В Казахстане придумали, как это исправить

Новости Казахстана

В 2026 году Казахстан предлагает молодым гражданам уникальные возможности для приобретения собственного жилья. Льготные ипотечные программы нацелены на поддержку молодых специалистов и семей, помогая им быстрее войти в рынок недвижимости и строить будущее без долгового давления. Разбираем все ключевые инициативы и их условия, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: depositphotos.com

Кто считается «молодежью» и кому положены льготы

В рамках государственных программ молодыми считаются граждане до 35 лет включительно на момент подачи заявки. Основные требования для участия обычно включают:

  • отсутствие собственного жилья у заявителя и его супруги/супруга в течение последних 5 лет;

  • постоянная регистрация в регионе реализации программы;

  • стаж работы не менее 6 месяцев;

  • занятость в приоритетных сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, спорт, наука, журналистика, социальная сфера, правоохранительные органы и коммунальные службы.

Важно понимать, что требования могут различаться по регионам и зависят от финансирования местных властей.

Региональные ипотечные программы: «Алматы жастары», «Елорда жастары», «Алатау жастары», Qamqor

Эти программы реализуются совместно с Отбасы банком и местными акиматами, предоставляя льготные условия молодым специалистам.

Условия программ:

  • Ставка: 5–6%

  • Первоначальный взнос: от 10%

  • Сумма займа: до 20 млн тенге

  • Срок кредита: до 19 лет

  • Возможные объекты покупки: квартиры на первичном рынке, включая договор долевого участия, квартиры на вторичном рынке, частные дома с участком

Эти инициативы дают возможность специалистам закрепиться в регионе и обеспечить себя собственным жильём на долгие годы.

Ипотека «Жас отбасы» для молодых семей

Программа «Жас отбасы» предназначена специально для молодых семей, чей официальный брак не превышает 5 лет. Кроме того, требуется депозит в Отбасы банке сроком не менее одного года.

Условия:

  • Ставка: 6%, с возможностью снижения до 5%

  • Первоначальный взнос: 50%

  • Сумма займа: до 100 млн тенге

  • Срок кредита: до 9 лет

  • Возможные объекты покупки: квартира на первичном или вторичном рынке, жильё по долевому участию, частный дом, земельный участок под строительство

Эта программа особенно полезна для семей, которые планируют расширять жилплощадь или строить собственный дом.

Арендное жильё для молодежи: шаг к собственной квартире

Помимо ипотеки, существует программа аренды жилья для молодых граждан. Она позволяет арендовать квартиру на срок до 5 лет при ежемесячной плате 5–15 тыс. тенге, параллельно копя средства на будущую покупку.

Ключевые требования:

  • возраст до 29 лет;

  • наличие среднего специального или высшего образования;

  • официальная работа;

  • постоянная регистрация не менее 2 лет;

  • отсутствие жилья у заявителя и членов семьи в последние 2 года;

  • доход не менее 40 МРП за последние 6 месяцев.

Квартиры предоставляются в новостройках из городского жилищного фонда, что позволяет молодежи постепенно адаптироваться к финансовой самостоятельности.

Государственная ипотека «7-20-25»: доступная первичка до 2029 года

Программа «7-20-25» направлена на приобретение только нового жилья от застройщика и действует до конца 2029 года.

Требования:

  • отсутствие собственного жилья у заявителя и супруги/супруга последние 18 месяцев;

  • отсутствие действующей ипотеки.

Условия:

  • Ставка: 7%

  • Первоначальный взнос: от 20%

  • Срок кредита: до 25 лет

  • Максимальная сумма займа: до 30 млн тенге для Астаны, Алматы и пригородов, а также Актау, Атырау и Шымкента; до 25 млн в Караганде; до 20 млн в других регионах

Программа ориентирована исключительно на первичное жильё и дает шанс молодым гражданам войти на рынок недвижимости с долгосрочной перспективой.

Ипотека «Наурыз»: поддержка с депозитом

Программа «Наурыз» предлагает льготы при условии наличия депозита в Отбасы банке и отсутствия жилья в последние 5 лет. Минимальные накопления составляют 2 млн тенге.

Условия:

  • Ставка: 7% для социально уязвимых категорий, 9% для остальных

  • Первоначальный взнос: 10% для квартир с чистовой отделкой, 20% для вторички или квартир в черновой отделке

  • Сумма займа: до 36 млн тенге в Алматы и Астане, до 30 млн в регионах

  • Срок кредита: до 19 лет

  • Возможные объекты покупки: квартира на первичном и вторичном рынке

Эта программа особенно актуальна для граждан, которые успели накопить часть средств и хотят воспользоваться государственной поддержкой для покупки жилья.

Итог

В 2026 году Казахстан предлагает молодежи и молодым семьям широкий спектр ипотечных и арендных программ. Они позволяют не только приобрести собственное жильё, но и накопить финансовую дисциплину, получить опыт работы с банками и местными органами власти, а также закрепиться в регионе. Каждая программа имеет свои особенности и требования, поэтому важно тщательно изучить условия и выбрать наиболее подходящую.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь