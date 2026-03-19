Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
19.03.2026, 07:26

Конституционный суд Казахстана поставил точку в деле о доступе супругов к банковским счетам

Новости Казахстана 0 852

Вопрос о том, могут ли супруги узнавать о банковских вкладах и движении денежных средств друг друга, получил окончательный ответ в Конституционном суде Казахстана. Суд подчеркнул, что право на банковскую тайну является личным конституционным правом каждого человека, независимо от семейного статуса, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба Конституционного суда
Фото: пресс-служба Конституционного суда

История обращения: развод и финансовые споры

В Конституционный суд обратилась женщина, недавно пережившая развод. Она пыталась получить сведения о счетах бывшего супруга и операциях по ним в банках второго уровня, однако получила отказ. Банки сослались на действующий закон о банковской тайне, который запрещает раскрывать такую информацию третьим лицам без письменного согласия владельца счета.

Ранее суд первой инстанции также отклонил её иск, отметив, что законодательство не предоставляет оснований для раскрытия банковской тайны даже в контексте семейных имущественных споров.

Аргументы заявительницы: равенство супругов и защита имущества

Женщина утверждала, что действующее законодательство ставит её в неравное положение, лишая возможности контролировать и защищать совместное имущество. По её мнению, это противоречит конституционным принципам равенства перед законом, защиты собственности и охраны семьи.

Конституционный суд: личная тайна важнее семейного контроля

Конституционный суд Казахстана подтвердил, что законодательство о браке и семье закрепляет равенство прав супругов, включая равенство имущественных прав. Однако суд подчеркнул, что это не отменяет права каждого на личную автономию и неприкосновенность частной жизни.

"Равенство супругов в имущественных правах не означает утраты каждого из них собственной правосубъектности, личной автономии и права на защиту частной жизни", — говорится в решении суда.

Право на тайну банковских вкладов признано самостоятельным конституционным правом, распространяющимся на каждого человека независимо от того, находится ли он в браке, в разводе или одинок.

Судебный контроль и баланс интересов

В то же время Конституционный суд отметил, что суды могут истребовать сведения, составляющие банковскую тайну, если это необходимо в рамках судебного производства. Такой подход позволяет одновременно обеспечивать защиту частной жизни и балансировать интересы сторон при решении имущественных споров.

Законодательные изменения: новый закон о банках

Суд также отметил, что действующий пункт 4 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» полностью соответствует Конституции.

Более того, с 19 марта 2026 года вступает в силу новый Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», принятый 16 января 2026 года. Он закрепляет аналогичные положения о защите банковской тайны, подтверждая конституционную значимость права каждого человека на неприкосновенность личных сбережений.

