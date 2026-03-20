Максимальная цена АИ-92 названа: чего ждать водителям и регионам Казахстана

Мировые рынки энергии переживают очередной шторм. Нефть марки Brent удерживается около отметки $110 за баррель, а геополитическая напряженность на Ближнем Востоке заставляет экспертов строить самые мрачные прогнозы. Одни предрекают топливный коллапс, другие уже говорят о возможном дефиците газа внутри Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

В этих условиях особенно ценными становятся комментарии отраслевых аналитиков. Аскар Исмаилов, известный эксперт в нефтегазовой сфере, поделился своим видением происходящего и рассказал, чего ожидать казахстанским потребителям и промышленности.

Реалистичность сценария нефти по $200

Несмотря на резкие скачки цен до $120 за баррель в прошлом, эксперт призывает не поддаваться панике. История мирового рынка уже знала более сильные шоки: в 2007 году нефть достигала $147 за баррель, что с учетом инфляции соответствует $240–250 в современных ценах.

Исмаилов подчеркивает, что даже гипотетический рост до $200 будет кратковременным. Мировая экономика просто не выдержит таких цен: потребление резко сократится, а темпы роста глобальной экономики замедлятся. Для Казахстана же ключевой фактор — не столько стоимость нефти, сколько надежность логистики и стабильность поставок. Любые перебои в морских перевозках, рост цен на страхование и транзит могут ударить по доходам страны гораздо сильнее, чем колебания мировых цен.

Сколько дизеля в бутылке Borjomi

Распространенное мнение о прямой зависимости роста цен на топливо и стоимости продуктов питания — заблуждение. На примере импортной минеральной воды эксперт показал, что топливо составляет лишь часть логистических расходов, а основную долю формируют закупочная цена, торговая наценка, налоги и хранение. Даже 50%-й рост дизеля приведет к увеличению цены Borjomi всего на несколько процентов. Ключевое влияние на конечную стоимость импортных товаров оказывает курс валют и торговая наценка, а не стоимость топлива.

Риски дефицита газа и парадоксы внутренней стратегии

Хотя Казахстан добывает огромные объемы газа, около половины закачивается обратно в пласты, создавая искусственный дефицит. Страна могла бы экспортировать до $30 млрд газа, но вместо этого внутреннее потребление обеспечивается за счет возврата части добычи в недра.

Дешевые внутренние цены на газ убивают стимулы для инвестиций в добычу и переработку. При сохранении такой политики Казахстан к 2030 году столкнется с необходимостью импорта до 10 млрд кубометров газа по мировым ценам. Эксперт уверен, что текущая стратегия ведет страну к хроническому дефициту топлива.

Своя модель регулирования цен на бензин

Прямое копирование опыта соседних стран по ЕАЭС невозможно. Казахстану необходима гибридная модель, учитывающая внутренние особенности рынка. На сегодняшний день внутренняя цена нефти фиксирована на уровне $25–30 за баррель, что ведет к истощению месторождений и сокращению инвестиций в отрасль. Для стабилизации ситуации нужна рыночная цена, прозрачная налоговая система и контроль конкуренции на розничном рынке.

Психологический максимум АИ-92 для населения

По мнению эксперта, цена бензина выше 300 тенге за литр воспринимается населением как прямой удар по бюджету. Топливо в Казахстане — это не просто товар, а ключевой элемент всех отраслей экономики: от сельского хозяйства и строительства до торговли и логистики. Рост цен распространяется по всей экономике, особенно сказываясь на малом и среднем бизнесе.

«Я полагаю, психологическая граница для общества находится примерно в районе 300 тенге за литр. Все, что заметно выше этой отметки, начинает восприниматься как серьезный удар по бюджету домохозяйств и МСБ. Нужно понимать, что бензин в Казахстане это не просто товар. Это входящая цена практически для всей экономики: перевозок, сельского хозяйства, торговли и строительства. Поэтому рост цены топлива быстро распространяется по всей экономике»

Социальная неподвижность в отдаленных регионах

Резкое подорожание топлива особенно опасно для сельских районов, где личный автомобиль — единственная связь с цивилизацией. Ограничение мобильности в отдаленных регионах может усилить социальное неравенство между городом и селом, что требует внимательного подхода к топливной политике с учетом региональной специфики.

Электрокары и малолитражки не решают всех проблем

Исмаилов считает, что переход на малолитражки и электромобили через налоги может вызвать социальное недовольство. Большие автомобили в Казахстане — практический выбор для регионов с длинными расстояниями и суровым климатом. Решение проблемы заключается в развитии комфортного общественного транспорта, способного полностью удовлетворять потребности граждан.

Единый рынок нефтепродуктов ЕАЭС: угроза или шанс

Создание единого рынка нефтепродуктов к 2027 году может привести к выравниванию цен с Россией, что станет шоком для казахстанской экономики. Резкий рост топлива повлияет на стоимость перевозок, продуктов и услуг. Эксперт подчеркивает: без синхронизации налоговой политики и социальных механизмов переход будет болезненным.

Выбор между дорогим бензином сегодня и дефицитом завтра

Высокая цена топлива неприятна, но дефицит способен парализовать экономику. Пустые заправки, ограничения продаж и серый импорт создают угрозу национальной безопасности. Казахстану необходимы инвестиции в переработку и строительство новых мощностей, а для привлечения инвесторов нужны прозрачные правила игры и долгосрочная предсказуемость.