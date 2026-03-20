Максимальная цена АИ-92 названа: чего ждать водителям и регионам Казахстана

Мировые рынки энергии переживают очередной шторм. Нефть марки Brent удерживается около отметки $110 за баррель, а геополитическая напряженность на Ближнем Востоке заставляет экспертов строить самые мрачные прогнозы. Одни предрекают топливный коллапс, другие уже говорят о возможном дефиците газа внутри Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
В этих условиях особенно ценными становятся комментарии отраслевых аналитиков. Аскар Исмаилов, известный эксперт в нефтегазовой сфере, поделился своим видением происходящего и рассказал, чего ожидать казахстанским потребителям и промышленности.
Несмотря на резкие скачки цен до $120 за баррель в прошлом, эксперт призывает не поддаваться панике. История мирового рынка уже знала более сильные шоки: в 2007 году нефть достигала $147 за баррель, что с учетом инфляции соответствует $240–250 в современных ценах.
Исмаилов подчеркивает, что даже гипотетический рост до $200 будет кратковременным. Мировая экономика просто не выдержит таких цен: потребление резко сократится, а темпы роста глобальной экономики замедлятся. Для Казахстана же ключевой фактор — не столько стоимость нефти, сколько надежность логистики и стабильность поставок. Любые перебои в морских перевозках, рост цен на страхование и транзит могут ударить по доходам страны гораздо сильнее, чем колебания мировых цен.
Распространенное мнение о прямой зависимости роста цен на топливо и стоимости продуктов питания — заблуждение. На примере импортной минеральной воды эксперт показал, что топливо составляет лишь часть логистических расходов, а основную долю формируют закупочная цена, торговая наценка, налоги и хранение. Даже 50%-й рост дизеля приведет к увеличению цены Borjomi всего на несколько процентов. Ключевое влияние на конечную стоимость импортных товаров оказывает курс валют и торговая наценка, а не стоимость топлива.
Хотя Казахстан добывает огромные объемы газа, около половины закачивается обратно в пласты, создавая искусственный дефицит. Страна могла бы экспортировать до $30 млрд газа, но вместо этого внутреннее потребление обеспечивается за счет возврата части добычи в недра.
Дешевые внутренние цены на газ убивают стимулы для инвестиций в добычу и переработку. При сохранении такой политики Казахстан к 2030 году столкнется с необходимостью импорта до 10 млрд кубометров газа по мировым ценам. Эксперт уверен, что текущая стратегия ведет страну к хроническому дефициту топлива.
Прямое копирование опыта соседних стран по ЕАЭС невозможно. Казахстану необходима гибридная модель, учитывающая внутренние особенности рынка. На сегодняшний день внутренняя цена нефти фиксирована на уровне $25–30 за баррель, что ведет к истощению месторождений и сокращению инвестиций в отрасль. Для стабилизации ситуации нужна рыночная цена, прозрачная налоговая система и контроль конкуренции на розничном рынке.
По мнению эксперта, цена бензина выше 300 тенге за литр воспринимается населением как прямой удар по бюджету. Топливо в Казахстане — это не просто товар, а ключевой элемент всех отраслей экономики: от сельского хозяйства и строительства до торговли и логистики. Рост цен распространяется по всей экономике, особенно сказываясь на малом и среднем бизнесе.
«Я полагаю, психологическая граница для общества находится примерно в районе 300 тенге за литр. Все, что заметно выше этой отметки, начинает восприниматься как серьезный удар по бюджету домохозяйств и МСБ. Нужно понимать, что бензин в Казахстане это не просто товар. Это входящая цена практически для всей экономики: перевозок, сельского хозяйства, торговли и строительства. Поэтому рост цены топлива быстро распространяется по всей экономике»
Резкое подорожание топлива особенно опасно для сельских районов, где личный автомобиль — единственная связь с цивилизацией. Ограничение мобильности в отдаленных регионах может усилить социальное неравенство между городом и селом, что требует внимательного подхода к топливной политике с учетом региональной специфики.
Исмаилов считает, что переход на малолитражки и электромобили через налоги может вызвать социальное недовольство. Большие автомобили в Казахстане — практический выбор для регионов с длинными расстояниями и суровым климатом. Решение проблемы заключается в развитии комфортного общественного транспорта, способного полностью удовлетворять потребности граждан.
Создание единого рынка нефтепродуктов к 2027 году может привести к выравниванию цен с Россией, что станет шоком для казахстанской экономики. Резкий рост топлива повлияет на стоимость перевозок, продуктов и услуг. Эксперт подчеркивает: без синхронизации налоговой политики и социальных механизмов переход будет болезненным.
Высокая цена топлива неприятна, но дефицит способен парализовать экономику. Пустые заправки, ограничения продаж и серый импорт создают угрозу национальной безопасности. Казахстану необходимы инвестиции в переработку и строительство новых мощностей, а для привлечения инвесторов нужны прозрачные правила игры и долгосрочная предсказуемость.
Комментарии0 комментарий(ев)