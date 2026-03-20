Казахстанцы запутались в налоге на транспорт: калькулятор КГД «забыл» старые авто

В последние дни многие автовладельцы в Казахстане столкнулись с неожиданной проблемой при расчёте транспортного налога. Основной вопрос, волнующий казахстанцев, касается автомобилей старше 20 лет — именно для них законодательством предусмотрены льготы, однако онлайн-сервис Комитета государственных доходов (КГД) пока не позволяет корректно их применить, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Онлайн-калькулятор не учитывает год выпуска

Проблема выявилась, когда читатели Tengri Auto попытались воспользоваться онлайн-калькулятором КГД для расчёта налога. Как сообщают пользователи, сервис не предлагает возможность указать год выпуска автомобиля. В результате применить понижающие коэффициенты для старых машин невозможно. Более того, некоторые пользователи столкнулись с технической ошибкой, из-за которой калькулятор вообще перестал работать.

Ситуация вызвала массу вопросов: если система не учитывает возраст автомобиля, как казахстанцы смогут правильно рассчитать свои обязательства по налогу?

Комментарий Комитета государственных доходов

В КГД подтвердили наличие технической неисправности, однако конкретика о её причинах пока не раскрывается.

«Калькулятор временно отключён из-за технической ошибки, ведутся работы по её устранению, в ближайшее время сервис будет восстановлен», — сообщили в ведомстве.

При этом эксперты КГД напомнили, что введённые изменения в Налоговый кодекс начнут применяться не сразу. Налог начисляется за предыдущий период, и льготы для старых автомобилей начнут действовать только в отношении платежей за 2026 год, которые казахстанцы будут оплачивать в 2027 году. Таким образом, в текущем 2026 году владельцы машин платят налог за 2025 год по старым правилам, без учёта новых понижающих коэффициентов.

Как рассчитывается транспортный налог

Ставка налога зависит от нескольких факторов: типа транспорта, объёма или мощности двигателя, грузоподъёмности и количества мест (для отдельных категорий транспортных средств). Для легковых автомобилей ключевым параметром остаётся объём двигателя, выражаемый в МРП.

Важно отметить, что при расчёте налога за 2025 год используется МРП того периода — 3 692 тенге. Для сравнения, в 2026 году МРП вырос до 4 325 тенге. Это значит, что ощутимого снижения налоговой нагрузки владельцы старых автомобилей пока не почувствуют.

Льготы и новые правила

С 2026 года в Казахстане официально введены новые правила расчёта налога на транспорт. Для легковых автомобилей предусмотрены понижающие коэффициенты в зависимости от возраста машины: от 10 до 20 лет — 0,7, старше 20 лет — 0,5. Сам механизм начисления налога не изменился: платеж зависит от объёма двигателя, уплачивается ежегодно и должен быть внесён до 1 апреля года, следующего за отчётным.

Кроме того, закон освобождает от уплаты налога ряд категорий граждан, включая ветеранов, обладателей государственных званий и орденов, многодетных матерей и лиц с инвалидностью.

История изменений

Идея снизить налоговую нагрузку для владельцев старых автомобилей обсуждалась ещё в 2024 году. Тогда предлагалось уменьшить платежи на 30 процентов для машин возрастом от 10 до 20 лет и на 50 процентов — для автомобилей старше 20 лет. Эти нормы позже были закреплены в обновлённом Налоговом кодексе.

Таким образом, казахстанцам следует помнить: хотя льготы и вступили в силу юридически, ощутить их влияние на собственный бюджет владельцы старых автомобилей смогут только при уплате налога за 2026 год в 2027 году.