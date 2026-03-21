Токаев подчеркнул важность предстоящего визита Путина в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул особую важность предстоящего государственного визита главы соседнего государства. По словам Токаева, визит, намеченный на конец мая, станет ключевым событием для укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Россией, а также для развития союзнических отношений, которые охватывают широкий спектр сфер сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kazakhstan.mid.ru

Повестка двустороннего взаимодействия

Пресс-служба казахстанского президента отметила, что во время беседы лидеры обсудили текущие направления двусторонних отношений. Токаев особо акцентировал внимание на значении запланированных переговоров, которые, по его мнению, могут стать импульсом для нового этапа совместной работы в стратегически важных отраслях экономики, энергетики и инфраструктуры.

Президент России согласился с оценкой предстоящего визита и подчеркнул поступательный характер сотрудничества двух стран. Путин отметил, что текущие проекты и инициативы демонстрируют взаимное стремление к укреплению партнерства, а предстоящие встречи в Астане позволят обсудить ключевые вопросы, влияющие на региональную стабильность и экономическое развитие.

Евразийская экономическая перспектива

Особое внимание в разговоре было уделено участию Владимира Путина в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в Астане в конце мая. Президент России подтвердил свое намерение присутствовать на этом важном форуме, подчеркнув значимость интеграционных процессов и совместных экономических проектов для дальнейшего укрепления связей стран Евразийского региона.

По словам Токаева, предстоящие встречи станут важной вехой в истории казахстанско-российских отношений, открывая новые возможности для совместного развития и стратегического диалога на всех уровнях.