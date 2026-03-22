С Байконура стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем для МКС

С космодрома Байконур 22 марта в 17:00 по времени Астаны стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33». После запуска корабль был успешно выведен на заданную орбиту, а раскрытие антенн и солнечных батарей прошло в штатном режиме. Стыковка с модулем «Поиск» Международной космической станции ожидается 24 марта в 18:35 по времени Астаны, пекредаёт Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz.

Фото Роскосмос

Как сообщается, ранее госкомиссия допустила ракету к заправке и пуску. Этот запуск стал первым после восстановления стартового стола.

После старта корабль успешно вывели на заданную орбиту. В штатном режиме также прошли отделение от третьей ступени, раскрытие антенн и солнечных батарей.

Ожидается, что «Прогресс МС-33» пристыкуется к модулю «Поиск» Международной космической станции 24 марта в 18:35 по времени Астаны.