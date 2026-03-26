Каспий в центре внимания: что обсуждали Бектенов и Мишустин за закрытыми дверями

В Астане состоялись масштабные двусторонние переговоры, которые подтвердили важность стратегического партнерства между Казахстаном и Российской Федерацией. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным , прибывшим с официальным рабочим визитом, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Фото: primeminister.kz

В центре обсуждения оказались ключевые вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализация совместных проектов в промышленной и энергетической сферах, транспорте и экологии.

Торговля и инвестиции: рекордные показатели двустороннего сотрудничества

В ходе встречи премьер-министр Бектенов подчеркнул значимость достигнутых результатов: за последние годы объемы взаимной торговли между странами приблизились к ориентиру в 30 миллиардов долларов, что стало возможным благодаря согласованной работе глав государств — Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

«Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина казахско-российские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия. Объемы взаимной торговли в последние годы вплотную приблизились к ориентиру в $30 млрд», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Не менее впечатляющим является объем прямых инвестиций: за два десятилетия Россия вложила в экономику Казахстана 28,5 миллиарда долларов, тогда как казахстанские инвестиции в российскую экономику составили 9 миллиардов. Эти цифры наглядно демонстрируют углубление экономической интеграции и укрепление взаимного доверия между странами.

Поздравления и поддержка курса Казахстана

Важным элементом встречи стали слова Михаила Мишустина о значении недавнего референдума по новой Конституции Казахстана. Российский премьер поздравил Бектенова и всех граждан Казахстана с историческим событием, подчеркнув, что результаты референдума подтверждают поддержку народа курса президента Касым-Жомарта Токаева. Мишустин отметил, что действия казахстанского лидера направлены на построение современного, процветающего государства и повышение уровня благосостояния населения.

«Хочу сердечно поздравить вас и всех казахстанцев с историческим событием, с принятием новой Конституции. Результаты референдума подтвердили поддержку народом Казахстана курса Президента Казахстана, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, на построение современного и процветающего государства, на повышение благосостояния граждан Республики», — отметил Михаил Мишустин.

Экология Каспийского моря: совместные инициативы

Отдельное внимание на переговорах было уделено охране экосистемы Каспийского моря. Стороны обсудили совместные природоохранные программы и меры по стабилизации уровня воды, а также предотвращению дальнейшей деградации уникального водного бассейна. В пресс-службе правительства Казахстана подчеркнули, что страна выступает за системное взаимодействие всех прикаспийских государств в рамках экологических инициатив, направленных на сохранение биоразнообразия и устойчивое развитие региона.

Долгосрочные перспективы партнерства

Переговоры Бектенова и Мишустина еще раз показали, что Казахстан и Россия рассматривают двусторонние отношения как стратегически важные, охватывающие не только экономику, но и экологию, транспорт и промышленное развитие. Совместные усилия направлены на дальнейшее углубление интеграции и поддержание стабильности в прикаспийском регионе, что делает эти встречи ключевыми для формирования долгосрочной региональной стратегии.