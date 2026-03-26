Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
25.03.2026, 20:43

Каспий в центре внимания: что обсуждали Бектенов и Мишустин за закрытыми дверями

В Астане состоялись масштабные двусторонние переговоры, которые подтвердили важность стратегического партнерства между Казахстаном и Российской Федерацией. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, прибывшим с официальным рабочим визитом, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Фото: primeminister.kz

В центре обсуждения оказались ключевые вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализация совместных проектов в промышленной и энергетической сферах, транспорте и экологии.

Торговля и инвестиции: рекордные показатели двустороннего сотрудничества

В ходе встречи премьер-министр Бектенов подчеркнул значимость достигнутых результатов: за последние годы объемы взаимной торговли между странами приблизились к ориентиру в 30 миллиардов долларов, что стало возможным благодаря согласованной работе глав государств — Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

«Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина казахско-российские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия. Объемы взаимной торговли в последние годы вплотную приблизились к ориентиру в $30 млрд», — подчеркнул Олжас Бектенов. 

Не менее впечатляющим является объем прямых инвестиций: за два десятилетия Россия вложила в экономику Казахстана 28,5 миллиарда долларов, тогда как казахстанские инвестиции в российскую экономику составили 9 миллиардов. Эти цифры наглядно демонстрируют углубление экономической интеграции и укрепление взаимного доверия между странами.

Поздравления и поддержка курса Казахстана

Важным элементом встречи стали слова Михаила Мишустина о значении недавнего референдума по новой Конституции Казахстана. Российский премьер поздравил Бектенова и всех граждан Казахстана с историческим событием, подчеркнув, что результаты референдума подтверждают поддержку народа курса президента Касым-Жомарта Токаева. Мишустин отметил, что действия казахстанского лидера направлены на построение современного, процветающего государства и повышение уровня благосостояния населения.

«Хочу сердечно поздравить вас и всех казахстанцев с историческим событием, с принятием новой Конституции. Результаты референдума подтвердили поддержку народом Казахстана курса Президента Казахстана, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, на построение современного и процветающего государства, на повышение благосостояния граждан Республики», — отметил Михаил Мишустин.

Экология Каспийского моря: совместные инициативы

Отдельное внимание на переговорах было уделено охране экосистемы Каспийского моря. Стороны обсудили совместные природоохранные программы и меры по стабилизации уровня воды, а также предотвращению дальнейшей деградации уникального водного бассейна. В пресс-службе правительства Казахстана подчеркнули, что страна выступает за системное взаимодействие всех прикаспийских государств в рамках экологических инициатив, направленных на сохранение биоразнообразия и устойчивое развитие региона.

Долгосрочные перспективы партнерства

Переговоры Бектенова и Мишустина еще раз показали, что Казахстан и Россия рассматривают двусторонние отношения как стратегически важные, охватывающие не только экономику, но и экологию, транспорт и промышленное развитие. Совместные усилия направлены на дальнейшее углубление интеграции и поддержание стабильности в прикаспийском регионе, что делает эти встречи ключевыми для формирования долгосрочной региональной стратегии.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь