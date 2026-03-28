Налог на «призрак»: почему казахстанцы платят за автомобиль, которого больше нет

27 марта 2026 года пресс-служба Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области разъяснила казахстанцам, почему налог на автомобиль не прекращает начисляться даже после утраты транспортного средства, сообщает Lada.kz.
Специалисты ведомства предложили гражданам представить ситуацию: резкий подъем уровня Каспия уносит машину в море, или другое стихийное бедствие полностью уничтожает автомобиль. Несмотря на это, по данным ДГД, налог продолжает начисляться, пока авто числится за владельцем в базе данных МВД.
ДГД отмечает, что транспортное средство считается объектом налогообложения до тех пор, пока оно зарегистрировано за вами:
«Даже если машина превратилась в ржавую груду металла, она считается объектом налогообложения», — подчеркнули в пресс-службе ДГД по Мангистауской области.
Чтобы налог перестал начисляться, гражданам необходимо:
Специалисты предупреждают: задержка даже на один месяц приведет к начислению лишнего налога, который придется уплатить в бюджет.
