27.03.2026, 20:28

Налог на «призрак»: почему казахстанцы платят за автомобиль, которого больше нет

Новости Казахстана 0 549

27 марта 2026 года пресс-служба Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области разъяснила казахстанцам, почему налог на автомобиль не прекращает начисляться даже после утраты транспортного средства, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Специалисты ведомства предложили гражданам представить ситуацию: резкий подъем уровня Каспия уносит машину в море, или другое стихийное бедствие полностью уничтожает автомобиль. Несмотря на это, по данным ДГД, налог продолжает начисляться, пока авто числится за владельцем в базе данных МВД.

Почему налог не останавливается автоматически

ДГД отмечает, что транспортное средство считается объектом налогообложения до тех пор, пока оно зарегистрировано за вами:

  • Даже если машина повреждена или полностью уничтожена, она официально числится на владельца.
  • Органы государственных доходов не получают автоматическое уведомление о гибели транспортного средства.

«Даже если машина превратилась в ржавую груду металла, она считается объектом налогообложения», — подчеркнули в пресс-службе ДГД по Мангистауской области.

Что нужно сделать владельцу автомобиля

Чтобы налог перестал начисляться, гражданам необходимо:

  1. Зафиксировать факт уничтожения: вызвать полицию или службу ЧС, чтобы получить официальный документ о повреждении или утрате автомобиля.
  2. Снять авто с учета: подать заявление на снятие с регистрации как можно скорее. Налог прекращает начисляться только с месяца, следующего за снятием.
  3. Проверить статус онлайн: убедиться через приложение e-Salyq Azamat или портал egov.kz, что машина помечена как «Снята с учета».

Специалисты предупреждают: задержка даже на один месяц приведет к начислению лишнего налога, который придется уплатить в бюджет.

 

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь