Налог на «призрак»: почему казахстанцы платят за автомобиль, которого больше нет

27 марта 2026 года пресс-служба Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области разъяснила казахстанцам, почему налог на автомобиль не прекращает начисляться даже после утраты транспортного средства, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Специалисты ведомства предложили гражданам представить ситуацию: резкий подъем уровня Каспия уносит машину в море, или другое стихийное бедствие полностью уничтожает автомобиль. Несмотря на это, по данным ДГД, налог продолжает начисляться, пока авто числится за владельцем в базе данных МВД.

Почему налог не останавливается автоматически

ДГД отмечает, что транспортное средство считается объектом налогообложения до тех пор, пока оно зарегистрировано за вами:

Даже если машина повреждена или полностью уничтожена, она официально числится на владельца.

Органы государственных доходов не получают автоматическое уведомление о гибели транспортного средства.

«Даже если машина превратилась в ржавую груду металла, она считается объектом налогообложения», — подчеркнули в пресс-службе ДГД по Мангистауской области.

Что нужно сделать владельцу автомобиля

Чтобы налог перестал начисляться, гражданам необходимо:

Зафиксировать факт уничтожения: вызвать полицию или службу ЧС, чтобы получить официальный документ о повреждении или утрате автомобиля. Снять авто с учета: подать заявление на снятие с регистрации как можно скорее. Налог прекращает начисляться только с месяца, следующего за снятием. Проверить статус онлайн: убедиться через приложение e-Salyq Azamat или портал egov.kz, что машина помечена как «Снята с учета».

Специалисты предупреждают: задержка даже на один месяц приведет к начислению лишнего налога, который придется уплатить в бюджет.