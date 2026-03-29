В Казахстан доставят четырех амурских тигров из России

Россия готовится передать Казахстану четырех амурских тигров в рамках программы по восстановлению популяции этого редкого хищника. Животных отберут по ряду строгих критериев, после чего они пройдут адаптацию в специальном центре перед выпуском в природу. Проект реализуется совместно двумя странами и является частью долгосрочной программы по возвращению тигра в казахстанскую экосистему, передаё Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото pixabay.com

Как сообщил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, решение о передаче уже оформлено на высоком уровне, а сейчас идет практическая подготовка к отбору животных.

"Намерения на высоком уровне оформлены документом. Процедура передачи включает подбор необходимых животных, они должны отвечать критериям разнополости. Второй важный момент - это физическое здоровье, отсутствие каких-либо травм и их последствий, а также умение охотиться на копытных животных и нормальная реакция на человека. Как только эти особи будут подобраны, их переместят в Казахстан и поселят в реабилитационный центр", - сообщил гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

После прибытия в Казахстан животных сначала разместят в реабилитационном центре. Там специалисты будут наблюдать за тем, как хищники адаптируются к новым условиям, а также проверят их способность охотиться на животных, обитающих на территории Казахстана.

Кроме того, для тигров предусмотрены специальные тесты, которые позволят оценить их реакцию на человека. Только после этого будет принято решение о возможности выпуска животных в естественную среду.

По словам Сергея Арамилева, среди потенциальных кандидатов рассматриваются как тигрята, оставшиеся без матери в дикой природе, так и молодые особи, которых ранее изъяли в профилактических целях, чтобы предотвратить возможные конфликтные ситуации.

"Кандидатами будут тигрята-сироты, которые остались в дикой природе без матери, либо молодые тигры, которые были отловлены в профилактических целях для недопущения конфликтных ситуаций. Кандидаты есть, идет отбор, чтобы отправить сразу всех четырех", - отметил специалист.

Также он рассказал, что казахстанские специалисты уже выезжали на российский Дальний Восток для обмена опытом и изучения практик местного охотнадзора. После передачи животных российская сторона намерена продолжить сопровождение проекта и на первом этапе будет проводить обучающие семинары для казахстанских коллег.

"Реализация проекта будет совместной, российские специалисты будут присутствовать и при выпуске, и при дальнейшем наблюдении, мониторинге ситуации, будут вовлечены в процесс, поэтому уверен, что тигры будут в безопасности", - добавил гендиректор центра.

Как уточняется, работа по созданию условий для восстановления популяции тигров в Казахстане ведется уже более десяти лет. По словам Арамилева, активная подготовка началась еще в 2010 году. В рамках этой работы был создан специальный федеральный резерват, а также организован центр реабилитации для животных.

Официальную основу проект получил в 2022 году, когда Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра в республику. Следующий важный этап был пройден в ноябре 2025 года, когда министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подписали совместный план мероприятий по подготовке к ввозу амурских тигров в Казахстан и их первичной адаптации. Документ был подписан в присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что доставка четырех амурских тигров в Казахстан планируется весной 2026 года. Эти животные должны пополнить уже начатую программу по возвращению тигра в исторический ареал на территории страны. В марте также сообщалось, что в Казахстане ожидают потомство от первой пары амурских тигров, ранее доставленных в страну.

Амурский тигр считается одним из самых редких хищников на планете и занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России этот вид обитает на территории четырех субъектов — в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, численность популяции амурского тигра в России составляет около 750 особей.