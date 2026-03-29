Где появится четвертый НПЗ в Казахстане

В Казахстане готовятся к реализации амбициозного энергетического проекта — строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В министерстве энергетики сообщили, что работы по проекту запланированы на период с 2026 по 2033 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Проект предусматривает:

создание технико-экономического обоснования (ТЭО);

строительство завода с начальной мощностью 10 млн тонн нефти в год;

возможность расширения до 40 млн тонн в год в перспективе.

Министерство отмечает, что такой масштаб позволит значительно увеличить внутренние мощности переработки и создать основу для экспорта нефтепродуктов.

Поиск подходящей локации

Для нового НПЗ будет предложено несколько вариантов размещения — не менее трех-четырех, что соответствует международной практике. В Казахстане насчитывается 20 областей и несколько городов республиканского значения, поэтому выбор территории имеет стратегическое значение.

В Минэнерго подчеркнули, что на окончательный выбор повлияют:

темпы электрификации транспорта;

внутреннее потребление энергоресурсов;

экспортный потенциал;

емкость потенциальных рынков сбыта.

Планируется, что окончательные параметры и конкретные территории будут определены в процессе разработки предТЭО и ТЭО.

Международное участие и экспортные возможности

Министр энергетики Ерлан Аккенженов обсудил с помощником госсекретаря США Калебом Орром участие американских компаний в строительстве завода.

Кроме того, стороны затронули вопросы диверсификации экспортных маршрутов, включая развитие транзитных международных топливных магистралей (ТМТМ). Это позволит Казахстану увеличить присутствие на мировых рынках и снизить зависимость от отдельных направлений экспорта.

Взгляд в будущее

Четвертый НПЗ может стать ключевым проектом для энергетической инфраструктуры страны, обеспечивая не только переработку внутренних ресурсов, но и новые возможности для экспорта.