Где появится четвертый НПЗ в Казахстане

В Казахстане готовятся к реализации амбициозного энергетического проекта — строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В министерстве энергетики сообщили, что работы по проекту запланированы на период с 2026 по 2033 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Проект предусматривает:
Министерство отмечает, что такой масштаб позволит значительно увеличить внутренние мощности переработки и создать основу для экспорта нефтепродуктов.
Для нового НПЗ будет предложено несколько вариантов размещения — не менее трех-четырех, что соответствует международной практике. В Казахстане насчитывается 20 областей и несколько городов республиканского значения, поэтому выбор территории имеет стратегическое значение.
В Минэнерго подчеркнули, что на окончательный выбор повлияют:
Планируется, что окончательные параметры и конкретные территории будут определены в процессе разработки предТЭО и ТЭО.
Министр энергетики Ерлан Аккенженов обсудил с помощником госсекретаря США Калебом Орром участие американских компаний в строительстве завода.
Кроме того, стороны затронули вопросы диверсификации экспортных маршрутов, включая развитие транзитных международных топливных магистралей (ТМТМ). Это позволит Казахстану увеличить присутствие на мировых рынках и снизить зависимость от отдельных направлений экспорта.
Четвертый НПЗ может стать ключевым проектом для энергетической инфраструктуры страны, обеспечивая не только переработку внутренних ресурсов, но и новые возможности для экспорта.
