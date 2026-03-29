29.03.2026, 09:34

Где появится четвертый НПЗ в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане готовятся к реализации амбициозного энергетического проекта — строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В министерстве энергетики сообщили, что работы по проекту запланированы на период с 2026 по 2033 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ixbt.com
Проект предусматривает:

  • создание технико-экономического обоснования (ТЭО);
  • строительство завода с начальной мощностью 10 млн тонн нефти в год;
  • возможность расширения до 40 млн тонн в год в перспективе.

Министерство отмечает, что такой масштаб позволит значительно увеличить внутренние мощности переработки и создать основу для экспорта нефтепродуктов.

Поиск подходящей локации

Для нового НПЗ будет предложено несколько вариантов размещения — не менее трех-четырех, что соответствует международной практике. В Казахстане насчитывается 20 областей и несколько городов республиканского значения, поэтому выбор территории имеет стратегическое значение.

В Минэнерго подчеркнули, что на окончательный выбор повлияют:

  • темпы электрификации транспорта;
  • внутреннее потребление энергоресурсов;
  • экспортный потенциал;
  • емкость потенциальных рынков сбыта.

Планируется, что окончательные параметры и конкретные территории будут определены в процессе разработки предТЭО и ТЭО.

Международное участие и экспортные возможности

Министр энергетики Ерлан Аккенженов обсудил с помощником госсекретаря США Калебом Орром участие американских компаний в строительстве завода.

Кроме того, стороны затронули вопросы диверсификации экспортных маршрутов, включая развитие транзитных международных топливных магистралей (ТМТМ). Это позволит Казахстану увеличить присутствие на мировых рынках и снизить зависимость от отдельных направлений экспорта.

Взгляд в будущее

Четвертый НПЗ может стать ключевым проектом для энергетической инфраструктуры страны, обеспечивая не только переработку внутренних ресурсов, но и новые возможности для экспорта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь