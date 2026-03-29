29.03.2026, 11:19

Роман казахстанцев с рублем вспыхнул с новой силой

В феврале 2026 года в Казахстане впервые за 15 месяцев наблюдался рост спроса на российскую валюту. Согласно данным Национального банка РК, чистые покупки рубля достигли почти 1,1 млрд тенге, что стало первым положительным значением с ноября 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: medvestnik.ru

Долгое время рубль был в "минусе"

На протяжении предыдущих полутора лет казахстанцы преимущественно продавали российскую валюту. В обменных пунктах фиксировались отрицательные нетто-продажи — когда объем продаж превышает объем покупок.

В феврале ситуация резко изменилась: рубль оказался в "плюсе" практически во всех регионах страны. Исключением стали лишь четыре области, а также крупные города — Алматы и Астана, где население продолжало больше продавать, чем покупать российскую валюту.

Что происходило с другими валютами

На фоне восстановления спроса на рубль, ситуация с другими валютами оказалась разнонаправленной:

  • Доллар США: спрос на него снизился. Чистые продажи в феврале составили 136 млрд тенге, что на 9,49% меньше, чем в январе. Продажи падают второй месяц подряд.
  • Евро: напротив, зафиксирован рост продаж на 27,2%, до 10,5 млрд тенге "чистыми".
  • Фунт стерлингов: рост на 7,41%, до 217,5 млн тенге.
  • Юань: продажи сократились почти вдвое — на 47,54%, до 44,7 млн тенге "чистыми".

  • Итоговая таблица: Валютный баланс Казахстана (февраль 2026)

    Валюта Чистые продажи (нетто) Динамика за месяц
    Доллар США 136 млрд тенге ↓ Снижение (на 9,49%)
    Евро 10,5 млрд тенге ↑ Резкий рост (на 27,2%)
    Российский рубль 1,1 млрд тенге ↑ Выход из «минуса» (впервые за 15 мес.)
    Фунт стерлингов 217,5 млн тенге ↑ Рост (на 7,41%)
    Китайский юань 44,7 млн тенге ↓ Сильное падение (на 47,54%)

Валютный рынок Казахстана меняет динамику

Февраль 2026 года стал знаковым для валютного рынка страны. Российская валюта, находившаяся длительное время в отрицательной зоне, неожиданно вернулась в спрос. Доллар немного потерял позиции, а евро и фунт демонстрируют рост интереса со стороны населения.

Аналитики отмечают, что такая динамика может быть связана с сезонными факторами, изменением внешнеэкономической конъюнктуры и настроением населения в отношении рубля и других иностранных валют.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь