Роман казахстанцев с рублем вспыхнул с новой силой

В феврале 2026 года в Казахстане впервые за 15 месяцев наблюдался рост спроса на российскую валюту. Согласно данным Национального банка РК, чистые покупки рубля достигли почти 1,1 млрд тенге, что стало первым положительным значением с ноября 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
На протяжении предыдущих полутора лет казахстанцы преимущественно продавали российскую валюту. В обменных пунктах фиксировались отрицательные нетто-продажи — когда объем продаж превышает объем покупок.
В феврале ситуация резко изменилась: рубль оказался в "плюсе" практически во всех регионах страны. Исключением стали лишь четыре области, а также крупные города — Алматы и Астана, где население продолжало больше продавать, чем покупать российскую валюту.
На фоне восстановления спроса на рубль, ситуация с другими валютами оказалась разнонаправленной:
Февраль 2026 года стал знаковым для валютного рынка страны. Российская валюта, находившаяся длительное время в отрицательной зоне, неожиданно вернулась в спрос. Доллар немного потерял позиции, а евро и фунт демонстрируют рост интереса со стороны населения.
Аналитики отмечают, что такая динамика может быть связана с сезонными факторами, изменением внешнеэкономической конъюнктуры и настроением населения в отношении рубля и других иностранных валют.
