Роман казахстанцев с рублем вспыхнул с новой силой

В феврале 2026 года в Казахстане впервые за 15 месяцев наблюдался рост спроса на российскую валюту. Согласно данным Национального банка РК, чистые покупки рубля достигли почти 1,1 млрд тенге , что стало первым положительным значением с ноября 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: medvestnik.ru

Долгое время рубль был в "минусе"

На протяжении предыдущих полутора лет казахстанцы преимущественно продавали российскую валюту. В обменных пунктах фиксировались отрицательные нетто-продажи — когда объем продаж превышает объем покупок.

В феврале ситуация резко изменилась: рубль оказался в "плюсе" практически во всех регионах страны. Исключением стали лишь четыре области, а также крупные города — Алматы и Астана, где население продолжало больше продавать, чем покупать российскую валюту.

Что происходило с другими валютами

На фоне восстановления спроса на рубль, ситуация с другими валютами оказалась разнонаправленной:

Доллар США : спрос на него снизился. Чистые продажи в феврале составили 136 млрд тенге , что на 9,49% меньше , чем в январе. Продажи падают второй месяц подряд.

: спрос на него снизился. Чистые продажи в феврале составили , что на , чем в январе. Продажи падают второй месяц подряд. Евро : напротив, зафиксирован рост продаж на 27,2% , до 10,5 млрд тенге "чистыми" .

: напротив, зафиксирован рост продаж на , до . Фунт стерлингов : рост на 7,41% , до 217,5 млн тенге .

: рост на , до . Юань : продажи сократились почти вдвое — на 47,54% , до 44,7 млн тенге "чистыми" .

: продажи сократились почти вдвое — на , до . Итоговая таблица: Валютный баланс Казахстана (февраль 2026) Валюта Чистые продажи (нетто) Динамика за месяц Доллар США 136 млрд тенге ↓ Снижение (на 9,49%) Евро 10,5 млрд тенге ↑ Резкий рост (на 27,2%) Российский рубль 1,1 млрд тенге ↑ Выход из «минуса» (впервые за 15 мес.) Фунт стерлингов 217,5 млн тенге ↑ Рост (на 7,41%) Китайский юань 44,7 млн тенге ↓ Сильное падение (на 47,54%)

Валютный рынок Казахстана меняет динамику

Февраль 2026 года стал знаковым для валютного рынка страны. Российская валюта, находившаяся длительное время в отрицательной зоне, неожиданно вернулась в спрос. Доллар немного потерял позиции, а евро и фунт демонстрируют рост интереса со стороны населения.

Аналитики отмечают, что такая динамика может быть связана с сезонными факторами, изменением внешнеэкономической конъюнктуры и настроением населения в отношении рубля и других иностранных валют.