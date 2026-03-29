Казахстан увеличивает квоты на иностранных работников: новые правила

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан планирует обновить правила привлечения иностранной рабочей силы в стране. Соответствующий проект приказа уже разработан и выставлен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Почему меняют квоты

Действующие квоты требуют корректировки, чтобы реализовать ключевые поручения Главы государства. Основные цели изменений:

Улучшение инвестиционного климата – привлечение новых компаний и инвесторов в Казахстан.

– привлечение новых компаний и инвесторов в Казахстан. Создание благоприятных условий для бизнеса – обеспечение компаний квалифицированными кадрами из-за рубежа.

– обеспечение компаний квалифицированными кадрами из-за рубежа. Поддержка экономики страны – сокращение дефицита специалистов в критически важных сферах.

Таким образом, изменения направлены на то, чтобы Казахстан мог гибко реагировать на потребности рынка труда и повышать конкурентоспособность экономики.

Как проходит обсуждение

Проект приказа о квотах на 2026 год открыт для общественного обсуждения до 6 апреля 2026 года. Любой желающий может оставить свои комментарии и предложения на портале «Открытые НПА», что позволяет учитывать мнение граждан и бизнес-сообщества при формировании окончальной версии документа.

Что это значит для рынка труда

Обновление квот может повлиять на несколько направлений:

Компании смогут легальнее нанимать иностранных специалистов , не нарушая действующее законодательство.

, не нарушая действующее законодательство. Специалисты из-за рубежа получат больше возможностей для работы в Казахстане .

. Возможен рост конкуренции на рынке труда, что стимулирует повышение квалификации местных кадров.

Эксперты отмечают, что такие изменения не только помогают бизнесу, но и способствуют развитию профессиональных стандартов в стране.