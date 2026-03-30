В Казахстане предложили новую выплату по 300 тысяч каждому

В Казахстане обсуждают возможность внедрения безусловного базового дохода (ББД) для всех совершеннолетних граждан. Экономист Куат Акижанов предложил ежемесячные выплаты в размере 200–300 тысяч тенге, которые, по его мнению, могут стать ключевым инструментом борьбы с социальным неравенством и стимулом для экономических реформ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
По расчетам Акижанова, выплаты должны получать около 13 миллионов казахстанцев. Предлагаемый размер:
При этом общий объем расходов может превысить 31 триллион тенге в год, что значительно выше текущего бюджета страны.
Эксперт отмечает, что большая часть населения Казахстана не живет на уровне среднего класса:
Базовый доход, по мнению Акижанова, позволит:
Для обеспечения выплат экономист предлагает:
Он считает, что текущая модель экономики неэффективна и нуждается в глубокой трансформации.
Акижанов подчеркивает, что рост инфляции не является неизбежным. Главное — направить новый спрос на отечественные товары и услуги, что даст «мощный импульс» развитию внутреннего производства и экономики в целом.
Экономист ссылается на успешные примеры внедрения базового дохода в других странах:
Он отмечает, что эти программы не приводили к массовому отказу от работы, а давали положительный эффект для граждан и экономики.
Акижанов считает безусловный базовый доход «ракетоносителем» реформ, способным заставить систему работать в интересах большинства граждан. По его мнению, такая инициатива может стать фундаментом новой социальной и экономической модели Казахстана.
