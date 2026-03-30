В Казахстане предложили новую выплату по 300 тысяч каждому

В Казахстане обсуждают возможность внедрения безусловного базового дохода (ББД) для всех совершеннолетних граждан. Экономист Куат Акижанов предложил ежемесячные выплаты в размере 200–300 тысяч тенге, которые, по его мнению, могут стать ключевым инструментом борьбы с социальным неравенством и стимулом для экономических реформ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Сколько и кому предлагают платить

По расчетам Акижанова, выплаты должны получать около 13 миллионов казахстанцев. Предлагаемый размер:

200–300 тысяч тенге в месяц на человека

с обязательной индексацией для сохранения покупательной способности

При этом общий объем расходов может превысить 31 триллион тенге в год, что значительно выше текущего бюджета страны.

Зачем нужен базовый доход

Эксперт отмечает, что большая часть населения Казахстана не живет на уровне среднего класса:

редкие путешествия и ограниченный доступ к культурной жизни

экономия на питании и базовых потребностях

видимые признаки потребления (смартфоны, кофе) не отражают реального благосостояния

Базовый доход, по мнению Акижанова, позволит:

снизить социальное неравенство

вывести людей из «ловушки бедности»

дать возможность выбирать работу и получать образование

стимулировать рост зарплат

Как финансировать инициативу

Для обеспечения выплат экономист предлагает:

использовать средства Национального фонда

пересмотреть налоговую систему: ввести прогрессивный подоходный налог увеличить налоги на роскошь и наследство

рационально перераспределять доходы от природной ренты

Он считает, что текущая модель экономики неэффективна и нуждается в глубокой трансформации.

Влияние на цены и инфляцию

Акижанов подчеркивает, что рост инфляции не является неизбежным. Главное — направить новый спрос на отечественные товары и услуги, что даст «мощный импульс» развитию внутреннего производства и экономики в целом.

Мировой опыт

Экономист ссылается на успешные примеры внедрения базового дохода в других странах:

Финляндия

Монголия

Иран

Он отмечает, что эти программы не приводили к массовому отказу от работы, а давали положительный эффект для граждан и экономики.

Заключение

Акижанов считает безусловный базовый доход «ракетоносителем» реформ, способным заставить систему работать в интересах большинства граждан. По его мнению, такая инициатива может стать фундаментом новой социальной и экономической модели Казахстана.