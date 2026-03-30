Температура воды в Каспийском море
30.03.2026, 07:27

В Казахстане предложили новую выплату по 300 тысяч каждому

Новости Казахстана

В Казахстане обсуждают возможность внедрения безусловного базового дохода (ББД) для всех совершеннолетних граждан. Экономист Куат Акижанов предложил ежемесячные выплаты в размере 200–300 тысяч тенге, которые, по его мнению, могут стать ключевым инструментом борьбы с социальным неравенством и стимулом для экономических реформ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: ortcom.kz

Сколько и кому предлагают платить

По расчетам Акижанова, выплаты должны получать около 13 миллионов казахстанцев. Предлагаемый размер:

  • 200–300 тысяч тенге в месяц на человека
  • с обязательной индексацией для сохранения покупательной способности

При этом общий объем расходов может превысить 31 триллион тенге в год, что значительно выше текущего бюджета страны.

Зачем нужен базовый доход

Эксперт отмечает, что большая часть населения Казахстана не живет на уровне среднего класса:

  • редкие путешествия и ограниченный доступ к культурной жизни
  • экономия на питании и базовых потребностях
  • видимые признаки потребления (смартфоны, кофе) не отражают реального благосостояния

Базовый доход, по мнению Акижанова, позволит:

  • снизить социальное неравенство
  • вывести людей из «ловушки бедности»
  • дать возможность выбирать работу и получать образование
  • стимулировать рост зарплат

Как финансировать инициативу

Для обеспечения выплат экономист предлагает:

  • использовать средства Национального фонда
  • пересмотреть налоговую систему:
    • ввести прогрессивный подоходный налог
    • увеличить налоги на роскошь и наследство
  • рационально перераспределять доходы от природной ренты

Он считает, что текущая модель экономики неэффективна и нуждается в глубокой трансформации.

Влияние на цены и инфляцию

Акижанов подчеркивает, что рост инфляции не является неизбежным. Главное — направить новый спрос на отечественные товары и услуги, что даст «мощный импульс» развитию внутреннего производства и экономики в целом.

Мировой опыт

Экономист ссылается на успешные примеры внедрения базового дохода в других странах:

  • Финляндия
  • Монголия
  • Иран

Он отмечает, что эти программы не приводили к массовому отказу от работы, а давали положительный эффект для граждан и экономики.

Заключение

Акижанов считает безусловный базовый доход «ракетоносителем» реформ, способным заставить систему работать в интересах большинства граждан. По его мнению, такая инициатива может стать фундаментом новой социальной и экономической модели Казахстана.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь