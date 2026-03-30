Грузия сдала Казахстану финансового преступника мирового масштаба

Из Грузии на родину экстрадирован подозреваемый в организации масштабной финансовой аферы. Сообщение об этом опубликовала Генеральная прокуратура Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото: freepik

Суть преступлений

Следствие установило, что мужчина с 2019 по 2021 годы возглавлял сети финансовой пирамиды в нескольких регионах Казахстана. Действуя в составе организованной группы, он привлёк более 10 миллиардов тенге от граждан под обещание высокой прибыли.

Члены группы получили реальные сроки лишения свободы.

Главный подозреваемый скрылся после совершения преступлений и был объявлен в международный розыск.

Задержание и экстрадиция

В феврале 2026 года мужчину задержали на территории Грузии. По официальному запросу Генпрокуратуры Казахстана он был экстрадирован в страну и водворён в следственный изолятор.

Возможное наказание

За совершённые преступления подозреваемому грозит: