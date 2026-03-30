Казахстан вводит жесткие штрафы за незаявленные зарубежные счета и недвижимость

В 2026 году налоговые органы Казахстана ужесточили контроль за имущественными активами граждан, находящимися за границей. Любое сокрытие недвижимости или счетов в иностранных банках теперь карается ощутимыми штрафами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: gettyimages.com / pimana

Казахстан усиливает контроль за зарубежными активами

Согласно статье 275 КоАП РК, непредставление информации о зарубежной недвижимости или средствах на иностранных счетах в декларации грозит штрафом в размере 100 МРП. С учетом текущего показателя МРП, сумма взыскания составляет 432 500 тенге, сообщает digitalbusiness.kz.

Кого касаются новые правила

Мера распространяется на декларации форм 250 и 270. Практический пример: если у вас есть квартира в Турции или счет в банке Грузии, и вы не указали их в декларации, будьте готовы к серьезным финансовым последствиям.

Главный эксперт управления администрирования доходов физлиц КГД Минфина РК Гульден Хасенова пояснила, кто обязан сдавать декларацию в 2026 году.

Форма 270 (ежегодная декларация) обязана быть заполнена:

Госслужащими и приравненными к ним лицами, а также их супругами.

Руководителями, учредителями и участниками юридических лиц вместе с супругами.

Самозанятыми физлицами, не зарегистрированными как ИП (например, сдача жилья в аренду).

Владельцами зарубежных активов: машины в России или недвижимость в других странах на 31 декабря 2025 года.

Гражданами, совершившими крупные покупки в 2025 году на сумму свыше 20 000 МРП (около 73,8 млн тенге) — недвижимость, транспорт, ценные бумаги и доли участия.

Форма 250 (входная декларация) необходима:

Кандидатам на госслужбу и тем, кто планирует участвовать в банковском секторе на высоком уровне.

Гражданам, впервые вступающим в систему декларирования с активами за пределами Казахстана.

Сроки подачи и ответственность

Крайний срок подачи деклараций — 15 сентября 2026 года. Опоздание автоматически влечет административную ответственность по статье 272 КоАП РК. На первое нарушение предусмотрено предупреждение, повторное нарушение в течение года уже грозит штрафом.

Как подать декларацию