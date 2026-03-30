18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.54
553.24
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 10:41

Казахстан вводит жесткие штрафы за незаявленные зарубежные счета и недвижимость

Новости Казахстана

В 2026 году налоговые органы Казахстана ужесточили контроль за имущественными активами граждан, находящимися за границей. Любое сокрытие недвижимости или счетов в иностранных банках теперь карается ощутимыми штрафами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: gettyimages.com / pimana
Казахстан усиливает контроль за зарубежными активами

Согласно статье 275 КоАП РК, непредставление информации о зарубежной недвижимости или средствах на иностранных счетах в декларации грозит штрафом в размере 100 МРП. С учетом текущего показателя МРП, сумма взыскания составляет 432 500 тенге, сообщает digitalbusiness.kz.

Кого касаются новые правила

Мера распространяется на декларации форм 250 и 270. Практический пример: если у вас есть квартира в Турции или счет в банке Грузии, и вы не указали их в декларации, будьте готовы к серьезным финансовым последствиям.

Главный эксперт управления администрирования доходов физлиц КГД Минфина РК Гульден Хасенова пояснила, кто обязан сдавать декларацию в 2026 году.

Форма 270 (ежегодная декларация) обязана быть заполнена:

  • Госслужащими и приравненными к ним лицами, а также их супругами.
  • Руководителями, учредителями и участниками юридических лиц вместе с супругами.
  • Самозанятыми физлицами, не зарегистрированными как ИП (например, сдача жилья в аренду).
  • Владельцами зарубежных активов: машины в России или недвижимость в других странах на 31 декабря 2025 года.
  • Гражданами, совершившими крупные покупки в 2025 году на сумму свыше 20 000 МРП (около 73,8 млн тенге) — недвижимость, транспорт, ценные бумаги и доли участия.
  • Лицами, подавшими заявления на налоговые вычеты (многодетные семьи, оплата обучения детей и др.).

Форма 250 (входная декларация) необходима:

  • Кандидатам на госслужбу и тем, кто планирует участвовать в банковском секторе на высоком уровне.
  • Гражданам, впервые вступающим в систему декларирования с активами за пределами Казахстана.

Сроки подачи и ответственность

Крайний срок подачи деклараций — 15 сентября 2026 года. Опоздание автоматически влечет административную ответственность по статье 272 КоАП РК. На первое нарушение предусмотрено предупреждение, повторное нарушение в течение года уже грозит штрафом.

Как подать декларацию

  • Электронно — через «Кабинет налогоплательщика» или официальные мобильные приложения.
  • На бумаге — лично в налоговой или заказным письмом (важно успеть до 15 сентября).
0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
