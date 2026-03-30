Казахстан вводит жесткие штрафы за незаявленные зарубежные счета и недвижимость

В 2026 году налоговые органы Казахстана ужесточили контроль за имущественными активами граждан, находящимися за границей. Любое сокрытие недвижимости или счетов в иностранных банках теперь карается ощутимыми штрафами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Согласно статье 275 КоАП РК, непредставление информации о зарубежной недвижимости или средствах на иностранных счетах в декларации грозит штрафом в размере 100 МРП. С учетом текущего показателя МРП, сумма взыскания составляет 432 500 тенге, сообщает digitalbusiness.kz.
Мера распространяется на декларации форм 250 и 270. Практический пример: если у вас есть квартира в Турции или счет в банке Грузии, и вы не указали их в декларации, будьте готовы к серьезным финансовым последствиям.
Главный эксперт управления администрирования доходов физлиц КГД Минфина РК Гульден Хасенова пояснила, кто обязан сдавать декларацию в 2026 году.
Крайний срок подачи деклараций — 15 сентября 2026 года. Опоздание автоматически влечет административную ответственность по статье 272 КоАП РК. На первое нарушение предусмотрено предупреждение, повторное нарушение в течение года уже грозит штрафом.
Комментарии0 комментарий(ев)