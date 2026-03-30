Ипотека 2026: в каких банках Казахстана остались ставки ниже 10%

Покупка квартиры в новостройке в 2026 году в Казахстане всё больше зависит не столько от желания заемщика, сколько от условий конкретного банка и его договорённостей с застройщиками. Формально ипотечные программы есть сразу у нескольких банков, однако на практике самые привлекательные предложения доступны далеко не всем и нередко сопровождаются дополнительными условиями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Анализ банковских предложений показывает: в этом году рынок ипотеки на первичное жильё окончательно сместился в сторону партнёрских программ с застройщиками, а стандартные кредиты остаются дорогими. В большинстве случаев ставка по обычной ипотеке на новостройки держится в диапазоне 20–24% годовых.
Более выгодные предложения всё ещё можно найти, однако почти всегда они требуют либо крупного первоначального взноса, либо короткого срока кредита, либо покупки квартиры только у определённого застройщика. Почти во всех банках минимальный первоначальный взнос начинается от 20%.
На данный момент оформить ипотеку на квартиру в новостройке можно в восьми банках Казахстана:
Отдельно стоит Евразийский банк, который не предлагает собственную ипотеку на первичное жильё, но участвует в госпрограмме «7-20-25» и также занимается рефинансированием.
Если смотреть на предложения банков в целом, картина выглядит достаточно предсказуемо.
Обычные ипотечные программы в банках второго уровня в основном предлагают ставку от 20% и выше. Наиболее низкие проценты можно увидеть в партнёрских продуктах, где ставка иногда стартует даже от 0,1–5%, но такие цифры, как правило, возможны только при очень высоком первоначальном взносе — вплоть до 70%, — либо при максимально коротком сроке займа.
Иными словами, рекламно “дешёвая” ипотека на практике часто оказывается доступной лишь узкому кругу покупателей.
Сегодня на рынке новостроек в Казахстане фактически работают несколько основных форматов ипотечного кредитования.
Это классический банковский кредит на покупку квартиры. Как правило, такие программы распространяются в основном на готовые жилые комплексы, а ставка здесь одна из самых высоких.
Наиболее активно развивающийся сегмент. Банк кредитует покупку жилья у конкретных застройщиков, с которыми у него есть соглашение. Именно здесь чаще всего встречаются самые “красивые” ставки.
Этот вариант предполагает, что клиент не просто вносит первоначальный взнос, а размещает часть денег на специальном депозите или счёте в качестве обеспечения. Чем больше сумма такого заклада, тем ниже ставка.
Особая система, где сначала необходимо накопить значительную часть стоимости квартиры, а уже затем можно рассчитывать на более мягкие условия кредита.
На рынке продолжают действовать «7-20-25» и «Наурыз», однако доступ к ним остаётся ограниченным.
Несмотря на то что программа «7-20-25» сохраняет статус одной из самых выгодных на рынке, получить по ней ипотеку в 2026 году по-прежнему сложно. Причина проста: спрос огромный, а объём финансирования ограничен.
Ежегодно на реализацию этой программы выделяют 100 млрд тенге, и этого недостаточно для всех желающих. Из-за этого фактически сохраняется высокая конкуренция за возможность оформить такой заём.
Оформление возможно через:
При этом программа распространяется только на готовое жильё.
Вторая заметная госпрограмма — «Наурыз», которая ориентирована именно на новостройки. Здесь условия выглядят более доступными по первоначальному взносу, однако выбор жилья ограничивается квартирами от застройщиков-партнёров.
Программа оформляется через Отбасы банк.
Ещё одна важная особенность рынка в 2026 году — не каждый банк готов финансировать любое жильё на первичном рынке.
В целом условия можно разделить так:
Именно поэтому перед подачей заявки важно сначала понять не только, подходите ли вы банку, но и подходит ли ваша квартира самому банку.
Altyn Bank выдаёт стандартную ипотеку на покупку квартир только в сданных в эксплуатацию жилых комплексах.
Условия следующие:
Более интересные условия доступны по партнёрской программе банка. По ней можно купить квартиру как в строящемся, так и в готовом ЖК, но только у определённых застройщиков — BAZIS-A, BI Group и Sensata Group.
Условия программы:
Однако минимальная ставка доступна только в тех случаях, когда клиент вносит очень высокий первоначальный взнос и оформляет кредит на минимальный срок.
Halyk Bank предлагает цифровую ипотеку на квартиры только в готовых жилых комплексах.
Условия зависят от наличия комиссии:
ГЭСВ составляет:
Также действуют следующие параметры:
Партнёрская программа Halyk Bank распространяется на квартиры в строящихся ЖК от BI Group.
Условия:
Bank RBK работает по партнёрской модели и кредитует квартиры в готовых и строящихся ЖК от своих застройщиков-партнёров.
Условия программы:
На фоне других банков предложение выглядит заметно гибче по ставке, однако срок ипотеки здесь меньше, чем у большинства конкурентов.
ForteBank предлагает ипотеку на новостройки по модели под заклад, и это один из самых специфичных продуктов на рынке.
Суть в том, что клиент размещает собственные средства на специальном счёте, и они остаются там фактически до завершения обязательств по займу. При этом кредит выдаётся на полную стоимость квартиры, а проценты начисляются на всю сумму.
Использовать пенсионные накопления для такого заклада нельзя — их разрешено направлять только на погашение ипотеки.
Ставка напрямую привязана к размеру заклада:
Минимальная ГЭСВ начинается от 5,2%.
Ипотека действует только на квартиры в сданных жилых комплексах.
Программа JAÑA также работает по схеме заклада. Деньги размещаются на специальном депозите «Депозит-гарантия» под 0,1% годовых. Ипотека при этом выдаётся на полную стоимость квартиры.
Когда сумма на депозите сравнивается с остатком долга, появляется возможность досрочно закрыть кредит.
Ставка зависит от размера первоначального взноса и срока займа:
Минимальные 5% доступны только при закладе 70%, сроке до трёх лет и статусе зарплатного клиента банка.
Если заклад составляет менее 30%, то действуют ограничения по сумме кредита:
Отдельно БЦК кредитует и строящееся жильё по программе ДДУ. Она распространяется на квартиры от застройщиков-партнёров.
Условия:
Freedom Bank в 2026 году фактически разделил клиентов на две категории. Стандартная цифровая ипотека здесь доступна только для участников зарплатного проекта и сотрудников холдинга. Для остальных основным вариантом остаётся каскадная ипотека.
Условия:
Эта программа распространяется на квартиры в ЖК от застройщиков-партнёров.
Это модель, при которой ставка меняется в течение срока кредита: сначала она ниже, затем постепенно увеличивается. Формально это помогает снизить нагрузку в первые годы, но в долгосрочной перспективе важно внимательно считать итоговую переплату.
У Freedom Bank есть два варианта покупки жилья у BI Group.
Первый вариант — партнёрская ипотека.
Оформление происходит через отдел продаж застройщика, а квартиру можно заранее поставить в резерв. Условия рассчитываются индивидуально.
Минимальная ставка начинается от 0,1% — но только при первоначальном взносе 70% и сроке кредита 12 месяцев. Максимальная ставка может достигать 19,6% при взносе 20% и сроке до 15 лет.
Второй вариант — каскадная ипотека.
При первоначальном взносе 20% действуют такие ставки:
Если первоначальный взнос составляет 50% и выше, условия мягче:
Параметры программы:
Если речь идёт не о BI Group, а о других партнёрах, то Freedom Bank кредитует только готовые жилые комплексы.
Условия:
Нурбанк предлагает достаточно прямолинейную ипотечную модель без сложных конструкций, но и без особо льготных параметров.
Банк кредитует квартиры как в готовых, так и в строящихся ЖК, однако с важным условием: объект должен быть обеспечен уже подведёнными инженерными сетями.
Отбасы банк остаётся особым игроком на рынке. Его подход отличается от классических банков: здесь основной акцент делается не на быстрый кредит, а на предварительное накопление средств.
Именно поэтому ипотека в этом банке выглядит одной из самых доступных по ставке, но и самой требовательной по подготовке.
Это наиболее выгодный продукт банка, но он доступен только тем, кто заранее выполнил все условия:
Условия:
Этот вариант доступнее по входу. Здесь срок накоплений не так критичен, а минимальный оценочный показатель составляет 5. Однако проценты начисляются на всю сумму займа вместе с депозитом. Через три года заём можно перевести в жилищный и получить снижение ставки.
Условия:
Обе программы подходят для покупки квартир в сданных ЖК и в строящихся проектах с гарантией КЖК.
Эта программа позволяет купить квартиры у застройщиков, сотрудничающих с банком, как в готовых, так и в строящихся жилых комплексах.
Условия выглядят так:
Ещё один формат от Отбасы банка — схема, при которой можно войти в сделку с меньшим объёмом собственных накоплений, чем по классической модели 50/50.
Условия:
По этой программе можно купить жильё у застройщиков, с которыми банк заключил специальные соглашения.
На первый взгляд лидерами по “дешёвой” ипотеке выглядят:
Но если смотреть глубже, становится ясно: низкая ставка далеко не всегда означает доступную ипотеку.
Часто за ней скрываются:
В итоге для большинства покупателей реальный выбор чаще всего сводится либо к дорогой стандартной ипотеке, либо к необходимости подстраиваться под условия застройщика и банка.
Рынок ипотеки на первичное жильё в Казахстане в 2026 году всё сильнее уходит от универсальных банковских решений. Если раньше достаточно было выбрать квартиру и подать заявку в банк, то теперь покупателю приходится подбирать сразу три совпадающих элемента: банк, застройщика и формат программы.
Самые доступные условия остаются либо у государственных программ, куда сложно попасть из-за ограниченного финансирования, либо у Отбасы банка, где сначала нужно накопить значительную сумму. Всё остальное — это рынок компромиссов, где низкая ставка почти всегда означает дополнительные ограничения.
Для покупателя это означает одно: выбирать ипотеку в 2026 году нужно уже не по рекламному проценту, а по реальной схеме платежей, требованиям к первоначальному взносу и списку доступных жилых комплексов.
