Казахстанцев предупредили о дефиците топлива и росте цен: чего ждать на заправках в 2026 году

Рынок топлива в Казахстане на пороге изменений: дефицит, рост тарифов и несбалансированные цены на АИ-92 создают давление на более дорогие марки бензина, заявляет эксперт Олжас Байдильдинов. Разница в стоимости между марками топлива в стране существенно превышает мировые стандарты, что вызывает напряжение на рынке и ставит под вопрос прежнюю модель регулирования цен, сообщает Lada.kz.

Сколько стоит бензин и в чем проблема

Средняя цена литра АИ-92 в Казахстане — 235 тенге .

. Литр АИ-95 продается за 320 тенге , что почти на 36 % дороже .

, что почти на . Для сравнения: в России разрыв между марками составляет 7–10 %, а в ОАЭ — всего 3–5 %.

«Не понимаю, почему владельцы новых, более экологичных и экономичных автомобилей должны переплачивать и субсидировать убытки по АИ-92», — отметил Байдильдинов.

Эксперт подчеркивает, что старая модель сдерживания цен больше не работает. В Казахстане инфляция всегда опережала рост цен на топливо, тогда как в соседней России бензин дорожает ежегодно примерно на уровне инфляции или выше.

Логистические трудности усугубляют дефицит

Особенно сложная ситуация наблюдается на юге страны:

Шымкентский НПЗ не покрывает весь спрос на топливо.

Часть бензина доставляется с Атырауского НПЗ железной дорогой.

Тариф на перевозку вырос с 36 до 64 тысяч тенге за тонну , почти в 1,8 раза .

, почти в . В ближайшем будущем ожидается еще рост тарифов на железнодорожные перевозки на 38 %.

Три сценария развития рынка

Байдильдинов выделяет три возможных пути регулирования:

Продление моратория на повышение цен до конца лета. Снижение оптовых цен на нефть, хотя текущая цена продажи на внутреннем рынке — 20–25 долларов за баррель при себестоимости 40 долларов, а добыча ежегодно падает из-за истощения месторождений. Отпуск розничных цен, однако даже повышение на 10 тенге за литр лишь частично покроет убытки и не защитит от будущего роста тарифов.

Долгосрочные перспективы рынка

Внутренний рынок Казахстана по-прежнему зависит от российских поставок. Дефицит топлива постепенно увеличивается. Эксперт считает малореалистичным расширение Шымкентского НПЗ или строительство нового завода из-за отсутствия собственных запасов нефти.

Возможные решения: