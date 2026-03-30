Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
30.03.2026, 13:27

Казахстанцев предупредили о дефиците топлива и росте цен: чего ждать на заправках в 2026 году

Новости Казахстана

Рынок топлива в Казахстане на пороге изменений: дефицит, рост тарифов и несбалансированные цены на АИ-92 создают давление на более дорогие марки бензина, заявляет эксперт Олжас Байдильдинов. Разница в стоимости между марками топлива в стране существенно превышает мировые стандарты, что вызывает напряжение на рынке и ставит под вопрос прежнюю модель регулирования цен, сообщает Lada.kz. 

Фото: gpvn.ru
Фото: gpvn.ru

Сколько стоит бензин и в чем проблема

  • Средняя цена литра АИ-92 в Казахстане — 235 тенге.
  • Литр АИ-95 продается за 320 тенге, что почти на 36 % дороже.
  • Для сравнения: в России разрыв между марками составляет 7–10 %, а в ОАЭ — всего 3–5 %.

«Не понимаю, почему владельцы новых, более экологичных и экономичных автомобилей должны переплачивать и субсидировать убытки по АИ-92», — отметил Байдильдинов.

Эксперт подчеркивает, что старая модель сдерживания цен больше не работает. В Казахстане инфляция всегда опережала рост цен на топливо, тогда как в соседней России бензин дорожает ежегодно примерно на уровне инфляции или выше.

Логистические трудности усугубляют дефицит

Особенно сложная ситуация наблюдается на юге страны:

  • Шымкентский НПЗ не покрывает весь спрос на топливо.
  • Часть бензина доставляется с Атырауского НПЗ железной дорогой.
  • Тариф на перевозку вырос с 36 до 64 тысяч тенге за тонну, почти в 1,8 раза.
  • В ближайшем будущем ожидается еще рост тарифов на железнодорожные перевозки на 38 %.

Три сценария развития рынка

Байдильдинов выделяет три возможных пути регулирования:

  1. Продление моратория на повышение цен до конца лета.
  2. Снижение оптовых цен на нефть, хотя текущая цена продажи на внутреннем рынке — 20–25 долларов за баррель при себестоимости 40 долларов, а добыча ежегодно падает из-за истощения месторождений.
  3. Отпуск розничных цен, однако даже повышение на 10 тенге за литр лишь частично покроет убытки и не защитит от будущего роста тарифов.

Долгосрочные перспективы рынка

Внутренний рынок Казахстана по-прежнему зависит от российских поставок. Дефицит топлива постепенно увеличивается. Эксперт считает малореалистичным расширение Шымкентского НПЗ или строительство нового завода из-за отсутствия собственных запасов нефти.

Возможные решения:

  • Повышение мировых цен на нефть.
  • Начало поставок на внутренний рынок крупнейшими добычными компаниями, такими как ТШО, КПО и NCOC.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь