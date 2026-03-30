Снижение пенсий в Казахстане на 20%: Министерство труда сделало официальное заявление

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана прокомментировали появившиеся в социальных сетях и видеохостингах сообщения о якобы планируемом удержании 20% из пенсионных выплат. В ведомстве заявили, что подобная информация не соответствует действительности, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Распространение недостоверной информации через deepfake

По данным Минтруда, неизвестные лица используют технологии deepfake для создания видеороликов с ложными сведениями о том, что солидарные пенсионные выплаты будут уменьшены на 20 %.

В министерстве подчеркнули, что такие ролики не имеют отношения к реальным пенсионным начислениям и могут вводить граждан в заблуждение.

Рост пенсий с 1 января 2026 года

Министерство напомнило, что с 1 января 2026 года размеры базовой и солидарной пенсий были увеличены на 10 % в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, установленным Национальным банком.

Минимальная базовая пенсия: 35 596 тенге (70 % от прожиточного минимума).

35 596 тенге (70 % от прожиточного минимума). Максимальная базовая пенсия: повышена с 110 % до 118 % от прожиточного минимума — 60 005 тенге.

Кроме того, с 2023 года в течение пяти лет проводится поэтапное повышение минимальной и максимальной базовой пенсии:

Минимальная — до 70 % от прожиточного минимума.

Максимальная — до 120 % от прожиточного минимума.

Призыв к гражданам доверять официальным источникам

В Минтруда призвали казахстанцев получать информацию исключительно из официальных источников и напомнили об ответственности за распространение заведомо ложных сведений.