Снижение пенсий в Казахстане на 20%: Министерство труда сделало официальное заявление

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана прокомментировали появившиеся в социальных сетях и видеохостингах сообщения о якобы планируемом удержании 20% из пенсионных выплат. В ведомстве заявили, что подобная информация не соответствует действительности, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
По данным Минтруда, неизвестные лица используют технологии deepfake для создания видеороликов с ложными сведениями о том, что солидарные пенсионные выплаты будут уменьшены на 20 %.
В министерстве подчеркнули, что такие ролики не имеют отношения к реальным пенсионным начислениям и могут вводить граждан в заблуждение.
Министерство напомнило, что с 1 января 2026 года размеры базовой и солидарной пенсий были увеличены на 10 % в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, установленным Национальным банком.
Кроме того, с 2023 года в течение пяти лет проводится поэтапное повышение минимальной и максимальной базовой пенсии:
В Минтруда призвали казахстанцев получать информацию исключительно из официальных источников и напомнили об ответственности за распространение заведомо ложных сведений.
