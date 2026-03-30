30.03.2026, 17:36

Армия стягивает силы к крупнейшему месторождению Казахстана

В Атырауской области усиливают меры безопасности на стратегически важных нефтегазовых объектах. На месторождении Тенгиз проходят масштабные учения, в рамках которых военные и профильные службы отрабатывают действия на случай возможных атак беспилотников, сообщает Lada.kz со ссылкой на PetroСouncil.kz.

В соцсетях появились кадры с колоннами техники

Поводом для обсуждения стали видеозаписи, распространившиеся в социальных сетях. На них запечатлены колонны специальной техники Министерства обороны, направляющиеся к промышленным площадкам западного региона.

Позже выяснилось, что переброска сил связана не с чрезвычайной ситуацией, а с проведением учений на одном из ключевых объектов нефтегазовой отрасли Казахстана.

Главная задача — защита от БПЛА

По имеющейся информации, основная цель маневров — отработка сценариев по отражению угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов.

На фоне современных военных конфликтов, где дроны стали одним из наиболее эффективных инструментов поражения, подобные риски теперь рассматриваются не только в приграничных районах, но и на объектах, расположенных далеко от линии потенциальной опасности.

Во время тренировок военные и службы безопасности проверяют, насколько быстро и слаженно можно реагировать на внештатные ситуации, связанные с возможной воздушной угрозой.

Почему такие сценарии стали актуальны

Эксперты отмечают, что развитие беспилотных технологий в последние годы заметно изменило характер угроз для критической инфраструктуры.

Если раньше основное внимание уделялось физической охране объектов, то теперь в приоритете оказывается и защита от воздушных угроз, включая малозаметные и мобильные беспилотники.

Для нефтегазовой отрасли этот вопрос имеет особое значение, поскольку устойчивость таких объектов напрямую влияет не только на промышленную безопасность, но и на энергетическую стабильность страны.

Что именно проверяют во время учений

В ходе маневров особое внимание уделяется нескольким направлениям:

  • оперативности реагирования сил противовоздушной обороны;
  • работе систем радиоэлектронной борьбы;
  • взаимодействию между военными, охранными и экстренными службами;
  • координации действий при возможных нештатных ситуациях;
  • готовности персонала стратегических объектов к экстренным сценариям.

Фактически речь идет о комплексной проверке того, насколько защищена критическая инфраструктура от новых форм угроз.

Официальных сроков завершения пока не называли

На данный момент официальные комментарии от профильных министерств и ведомств о сроках завершения учений не опубликованы.

При этом сам факт проведения таких маневров показывает, что вопросы безопасности стратегических промышленных объектов в Казахстане становятся все более актуальными.

Почему Тенгиз имеет особое значение

Месторождение Тенгиз остается крупнейшим в Казахстане и играет важную роль в экономике страны.

Именно этот объект обеспечивает значительную часть нефтедобычи и экспортной выручки, поэтому его бесперебойная работа имеет значение не только для отрасли, но и для всей национальной экономики.

На этом фоне усиление мер безопасности вокруг Тенгиза выглядит как часть более широкой стратегии по защите критически важной инфраструктуры.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь