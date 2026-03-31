30.03.2026, 19:17

Суд вынес решение по гражданскому иску против депутата Мажилиса Едиля Жанбыршина «о кукарекании»

Новости Казахстана 0 683

Межрайонный суд по гражданским делам Астаны вынес решение по иску гражданина Виталия Шевченко против депутата Мажилиса Едиля Жанбыршина. Дело получило широкий общественный резонанс после комментария парламентария в сети, который истец посчитал оскорбительным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: time.kz
Фото: time.kz

Предыстория скандала

В августе прошлого года Виталий Шевченко прокомментировал пост депутата о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане, заявив, что высказывания парламентария «подвергают буллингу целую страну».

В ответ Жанбыршин оставил комментарий:

«Тихо и мирно живи, и не надо кукарекать об этом! Вы позорище человечества».

Именно этот комментарий стал поводом для подачи гражданского иска Шевченко в суд.

Рассмотрение дела

С момента подачи иска рассмотрение дела переносилось несколько раз. Финальные прения состоялись 30 марта под председательством судьи Айгуль Аяпбергеновой.

Депутата представляла адвокат Шолпан Сарсенова. Суд заслушал стороны и изучил экспертное заключение филиала Центра судебных экспертиз Министерства юстиции.

Решение суда

Суд отказал Виталию Шевченко в удовлетворении иска. В постановлении указано:

  • Выражения депутата не содержат фактов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца;
  • Комментарий квалифицируется как оценочное суждение, а не как конкретное обвинение;
  • Шевченко обязан возместить государству расходы по экспертизе в размере 131 403 тенге.

Судья отметила, что оценивать этичность поведения депутата не входит в компетенцию суда. Вопросы дисциплинарной и этической ответственности должны рассматриваться парламентом или соответствующими партийными органами.

Комментарий эксперта

Судья Айгуль Аяпбергенова подчеркнула:

«В представленных высказываниях отсутствуют сведения, формы, утверждения о фактах, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Это оценочное суждение».

Таким образом, с точки зрения закона, права гражданина не были нарушены, несмотря на общественный резонанс комментария.

Важные моменты

  • Дело касалось оценки высказываний депутата в соцсетях;
  • Суд не рассматривает этическую или моральную сторону высказываний;
  • Расходы на экспертизу взыскиваются с истца;
  • Жалобы на неэтичное поведение парламентариев следует направлять в профильные органы парламента или партии.
