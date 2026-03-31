Суд вынес решение по гражданскому иску против депутата Мажилиса Едиля Жанбыршина «о кукарекании»

Межрайонный суд по гражданским делам Астаны вынес решение по иску гражданина Виталия Шевченко против депутата Мажилиса Едиля Жанбыршина. Дело получило широкий общественный резонанс после комментария парламентария в сети, который истец посчитал оскорбительным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: time.kz

Предыстория скандала

В августе прошлого года Виталий Шевченко прокомментировал пост депутата о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане, заявив, что высказывания парламентария «подвергают буллингу целую страну».

В ответ Жанбыршин оставил комментарий:

«Тихо и мирно живи, и не надо кукарекать об этом! Вы позорище человечества».

Именно этот комментарий стал поводом для подачи гражданского иска Шевченко в суд.

Рассмотрение дела

С момента подачи иска рассмотрение дела переносилось несколько раз. Финальные прения состоялись 30 марта под председательством судьи Айгуль Аяпбергеновой.

Депутата представляла адвокат Шолпан Сарсенова. Суд заслушал стороны и изучил экспертное заключение филиала Центра судебных экспертиз Министерства юстиции.

Решение суда

Суд отказал Виталию Шевченко в удовлетворении иска. В постановлении указано:

Выражения депутата не содержат фактов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца;

Комментарий квалифицируется как оценочное суждение , а не как конкретное обвинение;

Шевченко обязан возместить государству расходы по экспертизе в размере 131 403 тенге.

Судья отметила, что оценивать этичность поведения депутата не входит в компетенцию суда. Вопросы дисциплинарной и этической ответственности должны рассматриваться парламентом или соответствующими партийными органами.

Комментарий эксперта

Судья Айгуль Аяпбергенова подчеркнула:

«В представленных высказываниях отсутствуют сведения, формы, утверждения о фактах, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Это оценочное суждение».

Таким образом, с точки зрения закона, права гражданина не были нарушены, несмотря на общественный резонанс комментария.

Важные моменты