18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.54
553.24
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 20:51

Банки Казахстана начали снижать ставки по тенговым депозитам

Новости Казахстана

Доходность депозитов в Казахстане постепенно снижается: банки уже начали корректировать ставки, а вкладчики ищут, где еще можно зафиксировать доходность около 20% годовых. Причина — ожидания смягчения политики Национального банка и возможное снижение базовой ставки, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал “Нацбанка”.

Фото: Bank RBK
Почему ставки начали падать

Национальный банк Казахстана третий раз подряд сохранил базовую ставку на уровне 18% — 6 марта 2026 года регулятор подтвердил текущую политику. Глава НБ РК Тимур Сулейменов допустил возможность смягчения условий во втором полугодии, если инфляция продолжит замедляться.

Банки заранее реагируют на такие сигналы. Как отмечают эксперты, текущие ставки по депозитам могут оказаться близкими к пиковым, а в случае снижения базовой ставки доходность новых вкладов снизится.

Первые изменения на рынке депозитов

Некоторые банки уже начали корректировать доходность:

  • Freedom Bank с 1 марта снизил ГЭСВ по депозитам на 0,1–0,3% в зависимости от срока и вида вклада. С 31 марта банк частично скорректирует условия вверх на 0,1%, максимальная ставка составит 19,7% на 6 месяцев (для сравнения: в декабре 2025 года она достигала 20%).
  • Halyk Bank пересмотрел доходность по трехмесячным депозитам: максимальная ГЭСВ снизилась с 20% до 19,5%.

Эти шаги показывают, что банки ориентируются на будущее возможное снижение ставки НБ, постепенно адаптируя свои предложения.

Где еще можно найти выгодные депозиты

Несмотря на снижение ставок, на рынке все еще доступны предложения с доходностью до 20–20,5% годовых, особенно по коротким и средним срокам. Среди самых заметных предложений:

  • BNK Bank — 20,5%;
  • Kaspi.kz (3 месяца) — 20%;
  • Банк ЦентрКредит (3 месяца) — 20%;
  • ForteBank (3 месяца) — 20%;
  • Евразийский банк (3 месяца) — 20%;
  • Altyn Bank — 6 месяцев: 20%, 3 месяца: 14,5%;
  • Zaman Bank — 36 месяцев: 20% ожидаемой доходности, 3 месяца: 17,5%;
  • KMF Банк — 6 месяцев: 20%, 3 месяца: 18,3%;
  • Нурбанк — 6 месяцев: 20%, 3 месяца: 18,5%;
  • Home Credit Bank — 3 месяца: 20%, 6 месяцев: 19%;
  • Bereke Bank — 3 месяца: 20%.

Эксперты советуют вкладчикам не откладывать решения: текущие ставки могут быть последним шансом зафиксировать высокую доходность.

Прогноз на будущее

Если сценарий смягчения политики Нацбанка реализуется, ставки по новым депозитам могут продолжить снижение. Финансовые аналитики рекомендуют обращать внимание на:

  • Сроки депозитов и их доходность;
  • Возможность досрочного снятия или частичной корректировки ставок;
  • Репутацию банка и надежность продукта.

Сейчас рынок депозитов находится в стадии осторожной стабилизации, а вкладчики оценивают, где лучше зафиксировать доходность до возможного снижения.

0
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь