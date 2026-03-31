Банки Казахстана начали снижать ставки по тенговым депозитам

Доходность депозитов в Казахстане постепенно снижается: банки уже начали корректировать ставки, а вкладчики ищут, где еще можно зафиксировать доходность около 20% годовых. Причина — ожидания смягчения политики Национального банка и возможное снижение базовой ставки, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал “Нацбанка”.

Почему ставки начали падать

Национальный банк Казахстана третий раз подряд сохранил базовую ставку на уровне 18% — 6 марта 2026 года регулятор подтвердил текущую политику. Глава НБ РК Тимур Сулейменов допустил возможность смягчения условий во втором полугодии, если инфляция продолжит замедляться.

Банки заранее реагируют на такие сигналы. Как отмечают эксперты, текущие ставки по депозитам могут оказаться близкими к пиковым, а в случае снижения базовой ставки доходность новых вкладов снизится.

Первые изменения на рынке депозитов

Некоторые банки уже начали корректировать доходность:

Freedom Bank с 1 марта снизил ГЭСВ по депозитам на 0,1–0,3% в зависимости от срока и вида вклада. С 31 марта банк частично скорректирует условия вверх на 0,1%, максимальная ставка составит 19,7% на 6 месяцев (для сравнения: в декабре 2025 года она достигала 20%).

Halyk Bank пересмотрел доходность по трехмесячным депозитам: максимальная ГЭСВ снизилась с 20% до 19,5%.

Эти шаги показывают, что банки ориентируются на будущее возможное снижение ставки НБ, постепенно адаптируя свои предложения.

Где еще можно найти выгодные депозиты

Несмотря на снижение ставок, на рынке все еще доступны предложения с доходностью до 20–20,5% годовых, особенно по коротким и средним срокам. Среди самых заметных предложений:

BNK Bank — 20,5%;

Kaspi.kz (3 месяца) — 20%;

Банк ЦентрКредит (3 месяца) — 20%;

ForteBank (3 месяца) — 20%;

Евразийский банк (3 месяца) — 20%;

Altyn Bank — 6 месяцев: 20%, 3 месяца: 14,5%;

Zaman Bank — 36 месяцев: 20% ожидаемой доходности, 3 месяца: 17,5%;

KMF Банк — 6 месяцев: 20%, 3 месяца: 18,3%;

Нурбанк — 6 месяцев: 20%, 3 месяца: 18,5%;

Home Credit Bank — 3 месяца: 20%, 6 месяцев: 19%;

Bereke Bank — 3 месяца: 20%.

Эксперты советуют вкладчикам не откладывать решения: текущие ставки могут быть последним шансом зафиксировать высокую доходность.

Прогноз на будущее

Если сценарий смягчения политики Нацбанка реализуется, ставки по новым депозитам могут продолжить снижение. Финансовые аналитики рекомендуют обращать внимание на:

Сроки депозитов и их доходность;

Возможность досрочного снятия или частичной корректировки ставок;

Репутацию банка и надежность продукта.

Сейчас рынок депозитов находится в стадии осторожной стабилизации, а вкладчики оценивают, где лучше зафиксировать доходность до возможного снижения.