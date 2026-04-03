Деньги останутся в регионах: в Казахстане радикально меняют правила уплаты налогов для добывающих компаний

Министерство национальной экономики Казахстана объявило о планируемых изменениях в Налоговом кодексе, касающихся порядка уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Как сообщили в ведомстве, цель поправок – приведение налогового порядка в соответствие с бюджетным законодательством страны, передает Lada.kz со ссылкой на LS.
Сейчас НДПИ по Налоговому кодексу выплачивается по месту регистрации компании. В то же время, согласно бюджетному законодательству, налог должен поступать в казну по месту добычи ресурсов.
По словам представителей министерства, эта несогласованность снижает эффективность распределения доходов между регионами и ограничивает финансовую самостоятельность местных органов власти.
В МНЭ пояснили, что новая схема позволит:
«Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс», – подчеркнули в министерстве.
В ведомстве также напомнили, что в здравоохранении уже завершается работа по внесению изменений в подзаконные акты, которые позволят применять НДС при импорте и реализации лекарств и медицинских изделий.
Помимо этого, министерство приняло постановление об установлении предельных цен на лекарства без учета налога на добавленную стоимость, что должно снизить нагрузку на конечного потребителя.
Эксперты полагают, что корректировки в Налоговом кодексе создадут более прозрачную и справедливую систему распределения доходов от добычи полезных ископаемых, а также укрепят финансовую устойчивость регионов.
