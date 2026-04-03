Деньги останутся в регионах: в Казахстане радикально меняют правила уплаты налогов для добывающих компаний

Министерство национальной экономики Казахстана объявило о планируемых изменениях в Налоговом кодексе, касающихся порядка уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Как сообщили в ведомстве, цель поправок – приведение налогового порядка в соответствие с бюджетным законодательством страны, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

Текущая схема уплаты НДПИ

Сейчас НДПИ по Налоговому кодексу выплачивается по месту регистрации компании. В то же время, согласно бюджетному законодательству, налог должен поступать в казну по месту добычи ресурсов.

По словам представителей министерства, эта несогласованность снижает эффективность распределения доходов между регионами и ограничивает финансовую самостоятельность местных органов власти.

Изменения и цели корректировки

В МНЭ пояснили, что новая схема позволит:

создать устойчивый источник собственных доходов для регионов;

повысить справедливость межбюджетного распределения;

укрепить финансовую самостоятельность местного самоуправления;

обеспечить более эффективное развитие территорий добычи полезных ископаемых.

«Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс», – подчеркнули в министерстве.

Сопутствующие инициативы в других сферах

В ведомстве также напомнили, что в здравоохранении уже завершается работа по внесению изменений в подзаконные акты, которые позволят применять НДС при импорте и реализации лекарств и медицинских изделий.

Помимо этого, министерство приняло постановление об установлении предельных цен на лекарства без учета налога на добавленную стоимость, что должно снизить нагрузку на конечного потребителя.

Прогноз

Эксперты полагают, что корректировки в Налоговом кодексе создадут более прозрачную и справедливую систему распределения доходов от добычи полезных ископаемых, а также укрепят финансовую устойчивость регионов.