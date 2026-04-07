Новые правила выживания в Казахстане: подвалы официально станут бомбоубежищами

С 1 января 2026 года все заглубленные помещения в стране должны соответствовать единым требованиям гражданской обороны, сообщает Lada.kz.
В Казахстане вступил в силу национальный стандарт СТ РК 4016-2025, регламентирующий обустройство укрытий для населения в подвалах, цокольных этажах, подземных паркингах и других заглубленных пространствах. Документ разработан КазСтандартом по поручению Министерства по чрезвычайным ситуациям и призван устранить нормативный пробел в сфере гражданской защиты.
В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции подчеркнули, что использование существующей подземной инфраструктуры для защиты граждан является общемировой практикой. «В мировой практике широко применяются подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метро. В Казахстане такие пространства также можно приспособить под защитные сооружения гражданской обороны», — отметили в ведомстве.
Главной особенностью нового стандарта стала адаптация к современным методам ведения конфликтов. Особое внимание уделено защите от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Помимо защиты от дронов, стандарт устанавливает требования по:
Проект стандарта был согласован с большим кругом организаций, включая Министерство обороны, Национальный ядерный центр и Национальную палату предпринимателей «Атамекен». В документе также учтены географические и сейсмические особенности различных регионов Казахстана, что делает его обязательным ориентиром для проектировщиков и операторов заглубленных объектов.
Теперь проектировщики и владельцы подземных парковок и зданий обязаны адаптировать существующие помещения к новым требованиям гражданской обороны. Это повышает безопасность населения и способствует снижению рисков в случае чрезвычайных ситуаций.
