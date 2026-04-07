18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.04.2026, 14:11

Новые правила выживания в Казахстане: подвалы официально станут бомбоубежищами

Новости Казахстана 0 673

С 1 января 2026 года все заглубленные помещения в стране должны соответствовать единым требованиям гражданской обороны, сообщает Lada.kz. 

Фото: pexels.com

Новый национальный стандарт СТ РК 4016-2025

В Казахстане вступил в силу национальный стандарт СТ РК 4016-2025, регламентирующий обустройство укрытий для населения в подвалах, цокольных этажах, подземных паркингах и других заглубленных пространствах. Документ разработан КазСтандартом по поручению Министерства по чрезвычайным ситуациям и призван устранить нормативный пробел в сфере гражданской защиты.

В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции подчеркнули, что использование существующей подземной инфраструктуры для защиты граждан является общемировой практикой. «В мировой практике широко применяются подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метро. В Казахстане такие пространства также можно приспособить под защитные сооружения гражданской обороны», — отметили в ведомстве.

Защита от современных угроз

Главной особенностью нового стандарта стала адаптация к современным методам ведения конфликтов. Особое внимание уделено защите от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помимо защиты от дронов, стандарт устанавливает требования по:

  • Инженерной устойчивости — обязательное обследование несущих конструкций и их усиление.
  • Автономии укрытий — обеспечение вентиляции, водоснабжения и электроснабжения.
  • Доступности — внедрение систем автоматизированного доступа для беспрепятственного проникновения граждан в случае ЧС.

Широкое согласование и региональные особенности

Проект стандарта был согласован с большим кругом организаций, включая Министерство обороны, Национальный ядерный центр и Национальную палату предпринимателей «Атамекен». В документе также учтены географические и сейсмические особенности различных регионов Казахстана, что делает его обязательным ориентиром для проектировщиков и операторов заглубленных объектов.

Практическая значимость для населения

Теперь проектировщики и владельцы подземных парковок и зданий обязаны адаптировать существующие помещения к новым требованиям гражданской обороны. Это повышает безопасность населения и способствует снижению рисков в случае чрезвычайных ситуаций.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
