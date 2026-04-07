Новые правила выживания в Казахстане: подвалы официально станут бомбоубежищами

С 1 января 2026 года все заглубленные помещения в стране должны соответствовать единым требованиям гражданской обороны, сообщает Lada.kz.

Фото: pexels.com

Новый национальный стандарт СТ РК 4016-2025

В Казахстане вступил в силу национальный стандарт СТ РК 4016-2025, регламентирующий обустройство укрытий для населения в подвалах, цокольных этажах, подземных паркингах и других заглубленных пространствах. Документ разработан КазСтандартом по поручению Министерства по чрезвычайным ситуациям и призван устранить нормативный пробел в сфере гражданской защиты.

В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции подчеркнули, что использование существующей подземной инфраструктуры для защиты граждан является общемировой практикой. «В мировой практике широко применяются подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метро. В Казахстане такие пространства также можно приспособить под защитные сооружения гражданской обороны», — отметили в ведомстве.

Защита от современных угроз

Главной особенностью нового стандарта стала адаптация к современным методам ведения конфликтов. Особое внимание уделено защите от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помимо защиты от дронов, стандарт устанавливает требования по:

Инженерной устойчивости — обязательное обследование несущих конструкций и их усиление.

— обязательное обследование несущих конструкций и их усиление. Автономии укрытий — обеспечение вентиляции, водоснабжения и электроснабжения.

— обеспечение вентиляции, водоснабжения и электроснабжения. Доступности — внедрение систем автоматизированного доступа для беспрепятственного проникновения граждан в случае ЧС.

Широкое согласование и региональные особенности

Проект стандарта был согласован с большим кругом организаций, включая Министерство обороны, Национальный ядерный центр и Национальную палату предпринимателей «Атамекен». В документе также учтены географические и сейсмические особенности различных регионов Казахстана, что делает его обязательным ориентиром для проектировщиков и операторов заглубленных объектов.

Практическая значимость для населения

Теперь проектировщики и владельцы подземных парковок и зданий обязаны адаптировать существующие помещения к новым требованиям гражданской обороны. Это повышает безопасность населения и способствует снижению рисков в случае чрезвычайных ситуаций.